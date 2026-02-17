ولي العهد يهنئ طارق رحمن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في بنغلاديش

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد طارق رحمن رئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.