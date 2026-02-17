Icon

ولي العهد يهنئ طارق رحمن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في بنغلاديش

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
ولي العهد يهنئ طارق رحمن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في بنغلاديش
المواطن - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد طارق رحمن رئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

