ولي عهد البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٤ مساءً
المواطن - واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ سمو ولي عهد مملكة البحرين، في برقية، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

