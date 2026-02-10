برنامج ريف: لا يمكن الحصول على الدعم حال التسجيل في التأمينات حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل مساند: خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة متاح حاليًا إيجار: 3 خطوات لتحديث بيانات المستخدم الشخصي ولي عهد بريطانيا يصل إلى محافظة العلا محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد مملكة البحرين اليونيسف تحذر من كارثة إنسانية تهدد أطفال السودان تعليم مكة يحصد المركز الأول في جائزة الناشئة لحفظ القرآن الكريم أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم سقوط طائرة ركاب في مطار العاصمة الصومالية مقديشو
وصل صاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، اليوم إلى محافظة العُلا.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار العلا الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.