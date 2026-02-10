Icon

ولي عهد بريطانيا يصل إلى محافظة العلا

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٥ مساءً
ولي عهد بريطانيا يصل إلى محافظة العلا
المواطن - واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، اليوم إلى محافظة العُلا.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار العلا الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

