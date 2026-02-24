Icon

ياسر جلال يتراجع عن مقاضاة أحمد ماهر: أنت في مقام والدنا

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠١ صباحاً
ياسر جلال يتراجع عن مقاضاة أحمد ماهر: أنت في مقام والدنا
المواطن - فريق التحرير

أعلن الفنان ياسر جلال قبول اعتذار الفنان أحمد ماهر بعد إهانته لوالده في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل.

وقال ياسر جلال: “ولا يهمك أستاذ أحمد أنت مثل والدنا الراحل وفي مقامه”، مضيفاً أنه اتصل في إحدى المرات بالفنان أحمد ماهر بعد شعوره بالاشتياق لوالده معتبرا أنه من رائحة جيل أبيه الراحل”.

ياسر جلال يقبل اعتذار أحمد ماهر

وتراجع ياسر جلال عن قراره مقاضاة أحمد ماهر، وقال إنه يوجه الشكر له نظراً لاعتذاره عن الخطأ غير المقصود في حق شقيقه ووالده.

وأضاف أنه يحب ويقدر الفنان الكبير أحمد ماهر، نظراً للصداقة الكبيرة التي كانت تجمعه بوالده، ومدى علاقتهما الطيبة منذ سنوات، لذلك سوف يتنازل عن حقه القانوني بشكل كامل.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا تقدموا من خلاله بالاعتذار لأسرة المخرج الراحل جلال توفيق والفنان ياسر جلال، والفنان رامز جلال عما بدر من الفنان أحمد ماهر.

