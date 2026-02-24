ياسر جلال يتراجع عن مقاضاة أحمد ماهر: أنت في مقام والدنا

“منصة أجير”.. حلول للمنشآت السياحية للتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري روشن أمير جازان يدشّن حملة “تأكد لصحتك” القبض على 3 مواطنين لتهريبهم 500 كجم من القات في جازان البيت الأبيض: الدبلوماسية خيار ترامب الأول مع إيران 4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر الاتحاد يفرط في الفوز والحزم يفرض التعادل الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن وزير الصحة: مركز “تأكد” لا يوجد له مثيل بالشرق الأوسط.. الكشف المبكر خلال دقائق
أعلن الفنان ياسر جلال قبول اعتذار الفنان أحمد ماهر بعد إهانته لوالده في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل.
وقال ياسر جلال: “ولا يهمك أستاذ أحمد أنت مثل والدنا الراحل وفي مقامه”، مضيفاً أنه اتصل في إحدى المرات بالفنان أحمد ماهر بعد شعوره بالاشتياق لوالده معتبرا أنه من رائحة جيل أبيه الراحل”.
وتراجع ياسر جلال عن قراره مقاضاة أحمد ماهر، وقال إنه يوجه الشكر له نظراً لاعتذاره عن الخطأ غير المقصود في حق شقيقه ووالده.
وأضاف أنه يحب ويقدر الفنان الكبير أحمد ماهر، نظراً للصداقة الكبيرة التي كانت تجمعه بوالده، ومدى علاقتهما الطيبة منذ سنوات، لذلك سوف يتنازل عن حقه القانوني بشكل كامل.
وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانا تقدموا من خلاله بالاعتذار لأسرة المخرج الراحل جلال توفيق والفنان ياسر جلال، والفنان رامز جلال عما بدر من الفنان أحمد ماهر.