Icon

‏إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. ‏المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال Icon العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي Icon وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي Icon نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة Icon بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر ‌عند التسوية Icon الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء Icon أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال Icon بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | إيجار: نقل العقود السارية تلقائيًا عند انتقال ملكية العقار

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٩ مساءً
#يهمك_تعرف | إيجار: نقل العقود السارية تلقائيًا عند انتقال ملكية العقار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت شبكة إيجار إنه في حال انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر يمكن للمالك الجديد الاستفادة من خدمة تغيير مؤجر وذلك من خلال وسيط عقاري معتمد ويتم انتقال العقود التي بحالة نشط و مُسجل دون الحاجة إلى إلغاء العقد.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

قد يهمّك أيضاً
60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض

60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض

قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار

قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض
السعودية

60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد...

السعودية
قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار
السعودية

قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد...

السعودية