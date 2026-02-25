يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة

لمرضى قرحة المعدة.. نوعية الطعام مفتاح الصيام الصحي بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة
حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الفرّامات والأجهزة الحّادة، وضرورة التقيد بتعليمات السلامة أثناء استخدامها، وقراءة إرشادات التشغيل، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا للإصابات.
وأوضح الدفاع المدني الطرق الآمنة لاستخدام الفرّامات والخلاطات، بتجنب إدخال اليد أثناء التشغيل، وعدم ترك الأجهزة في متناول الأطفال، واستعمال أداة دافع الطعام.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.