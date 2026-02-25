يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الفرّامات والأجهزة الحّادة، وضرورة التقيد بتعليمات السلامة أثناء استخدامها، وقراءة إرشادات التشغيل، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا للإصابات.

مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة

وأوضح الدفاع المدني الطرق الآمنة لاستخدام الفرّامات والخلاطات، بتجنب إدخال اليد أثناء التشغيل، وعدم ترك الأجهزة في متناول الأطفال، واستعمال أداة دافع الطعام.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.