يهمك_تعرف | تفاصيل عن مخالفات الموارد البشرية الجديدة بشأن التوظيف

بعد دخول التعديلات الجديدة على جدول المخالفات والعقوبات حيّز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى ما تحمله من تغييرات مباشرة تمس أنشطة التوظيف والاستقدام، سواء للمنشآت أو للأفراد الراغبين في الاستفادة من خدمات التوظيف والعمالة.

التعديلات ركزت بشكل واضح على ضبط سوق التوظيف، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة دون ترخيص، والإعلانات المضللة، وتنظيم العلاقة بين شركات ومكاتب الاستقدام والعملاء، إلى جانب حماية حقوق العاملين.

مخالفات التوظيف دون ترخيص

من أبرز ما شددت عليه التعديلات الجديدة المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو إسناد الخدمات العمالية دون الحصول على التراخيص النظامية، ويعني ذلك أن أي منشأة أو فرد يزاول نشاط الوساطة أو الاستقدام أو توفير العمالة دون تصريح رسمي، يعرّض نفسه لعقوبات قد تشمل غرامات مالية وإجراءات نظامية إضافية.

هذه النقطة تمس شريحة من المواطنين الذين قد يتعاملون مع جهات غير مرخصة، ما يجعل التحقق من نظامية الجهة قبل التعاقد خطوة أساسية لتجنب الوقوع في مخالفات أو نزاعات لاحقًا.

ضوابط الإعلانات على خدمات العمالة

التعديلات شملت كذلك مخالفات تتعلق بضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة، بما يحد من الممارسات غير المنضبطة أو العروض غير الدقيقة.

ويستهدف هذا الإجراء حماية المستفيدين من معلومات مضللة، وضمان شفافية الأسعار والخدمات، خاصة في ما يتعلق بالعمالة المنزلية أو الخدمات العمالية المؤقتة.

تنظيم شركات ومكاتب الاستقدام

جرى تفصيل مخالفات خاصة بشركات الموارد البشرية والاستقدام، وأخرى بمكاتب الاستقدام، وفق قواعد ممارسة النشاط المعتمدة.

ويشمل ذلك الالتزام بالعقود، والإفصاح عن التكاليف، والالتزام بالضوابط المنظمة لتقديم الخدمات، بما يعزز حقوق العميل والعامل في آنٍ واحد.

الفصل بين الأنشطة وتحديد المخالفات

من التغييرات المهمة إعادة تصنيف المخالفات إلى فئات واضحة بحسب طبيعة النشاط، مثل:

-المخالفات العامة لكافة الأنشطة

-مخالفات نشاط تشغيل المناجم والمحاجر

-مخالفات عقد العمل البحري

-مخالفات أنشطة التشغيل والصيانة

-مخالفات العمالة المنزلية

-مخالفات عمال الزراعة والرعاة

هذا التصنيف يهدف إلى إزالة الالتباس، بحيث تتمكن كل منشأة من معرفة التزاماتها بدقة وفق نشاطها، ما يسهل الامتثال ويقلل من الوقوع في مخالفات غير مقصودة.

ما الذي يعنيه ذلك للمواطن؟

بالنسبة للمواطن، سواء كان صاحب منشأة صغيرة أو مستفيدًا من خدمات الاستقدام أو باحثًا عن وظيفة، فإن أبرز ما تعنيه التعديلات هو:

-ضرورة التعامل فقط مع جهات مرخصة رسميًا.

التأكد من وضوح العقود والتكاليف قبل التوقيع.

-الحذر من الإعلانات غير النظامية أو العروض المبالغ فيها.

-الالتزام بالأنظمة في حال ممارسة أي نشاط مرتبط بالتوظيف أو تقديم العمالة.

وتؤكد الوزارة أن جدول المخالفات والعقوبات المعدل أصبح نافذًا منذ صدوره، ما يعني أن أي ممارسة مخالفة بعد هذا التاريخ تُعرّض مرتكبها للمساءلة وفق الأحكام الجديدة.

بهذه الخطوة، يتجه سوق العمل نحو مزيد من التنظيم والانضباط، مع تركيز واضح على حماية الحقوق وتعزيز الشفافية في أنشطة التوظيف والاستقدام، بما يحقق توازنًا بين مصلحة المنشآت وحقوق العاملين والمستفيدين.