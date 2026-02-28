يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن، لجميع المواطنين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق التسجيل والحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

قم بزيارة الموقع الرسمي لـ برنامج حساب المواطن من خلال الرابط الإلكتروني https://portal.ca.gov.sa/. اضغط على خيار “تسجيل جديد” لبدء عملية التسجيل، ثم إدخل بعض المعلومات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال. بعد إدخال المعلومات الأساسية، ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق، يجب إدخال هذا الرمز في الموقع لتأكيد هويتك. قم بملئ نموذج يحتوي على بيانات شخصية: الحالة الاجتماعية

عدد أفراد الأسرة

الدخل الشهري

المصادر المالية.

رفع الوثائق المطلوبة

قم برفع الوثائق المطلوبة: مثل الهوية الوطنية، وإثبات الدخل مثل كشف الحساب البنكي أو بيانات الراتب.

وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات ورفع الوثائق، ستظهر لك صفحة تحتوي على ملخص الطلب.

قم بالنقر على زر “تقديم الطلب”، ستتلقى تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية بخصوص حالة طلبك.

بعد تقديم الطلب، يمكنك متابعته من خلال الدخول إلى حسابك في الموقع، عادةً ما يتم إخطارك بالنتيجة خلال فترة زمنية محددة، حيث يمكن أن تشمل الموافقة، أو الحاجة إلى المزيد من المعلومات.