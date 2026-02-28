Icon

#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن Icon ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن Icon الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية Icon مسجد الجلعود بحائل.. 265 عامًا من التاريخ تتجدد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان Icon الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن Icon صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران Icon الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية Icon مطار الملك خالد الدولي: تأكدوا من حالة الرحلات قبل التوجه للمطار Icon إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران Icon طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حساب المواطن
يهمك تعرف
يجب رفع الوثائق المطلوبة

#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٦ مساءً
#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتيح برنامج حساب المواطن، لجميع المواطنين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق التسجيل والحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

  1. قم بزيارة الموقع الرسمي لـ برنامج حساب المواطن من خلال الرابط الإلكتروني https://portal.ca.gov.sa/.
  2. اضغط على خيار “تسجيل جديد” لبدء عملية التسجيل، ثم إدخل بعض المعلومات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال.
  3. بعد إدخال المعلومات الأساسية، ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق، يجب إدخال هذا الرمز في الموقع لتأكيد هويتك.
  4. قم بملئ نموذج يحتوي على بيانات شخصية: الحالة الاجتماعية
  • عدد أفراد الأسرة
  • الدخل الشهري
  • المصادر المالية.

رفع الوثائق المطلوبة

قم برفع الوثائق المطلوبة: مثل الهوية الوطنية، وإثبات الدخل مثل كشف الحساب البنكي أو بيانات الراتب.

قد يهمّك أيضاً
#يهمك_تعرف : خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن

#يهمك_تعرف : خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن

خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس

خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس

وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات ورفع الوثائق، ستظهر لك صفحة تحتوي على ملخص الطلب.

قم بالنقر على زر “تقديم الطلب”، ستتلقى تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية بخصوص حالة طلبك.

بعد تقديم الطلب، يمكنك متابعته من خلال الدخول إلى حسابك في الموقع، عادةً ما يتم إخطارك بالنتيجة خلال فترة زمنية محددة، حيث يمكن أن تشمل الموافقة، أو الحاجة إلى المزيد من المعلومات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#يهمك_تعرف : خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف : خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع...

يهمك تعرف
خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس
حساب المواطن

خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن...

حساب المواطن