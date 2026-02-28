#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية مسجد الجلعود بحائل.. 265 عامًا من التاريخ تتجدد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية مطار الملك خالد الدولي: تأكدوا من حالة الرحلات قبل التوجه للمطار إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار
يتيح برنامج حساب المواطن، لجميع المواطنين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق التسجيل والحصول على الدعم.
قم برفع الوثائق المطلوبة: مثل الهوية الوطنية، وإثبات الدخل مثل كشف الحساب البنكي أو بيانات الراتب.
وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات ورفع الوثائق، ستظهر لك صفحة تحتوي على ملخص الطلب.
قم بالنقر على زر “تقديم الطلب”، ستتلقى تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية بخصوص حالة طلبك.
بعد تقديم الطلب، يمكنك متابعته من خلال الدخول إلى حسابك في الموقع، عادةً ما يتم إخطارك بالنتيجة خلال فترة زمنية محددة، حيث يمكن أن تشمل الموافقة، أو الحاجة إلى المزيد من المعلومات.