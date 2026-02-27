يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا

أوضح تطبيق توكلنا أن إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة يتم إلكترونيًا عبر التطبيق، وذلك من خلال الدخول إلى “بوابة المناسك”، ثم اختيار “إصدار تصريح جديد”، وتحديد خدمة “الصلاة في الروضة الشريفة”، واستكمال خطوات الحجز وفق المواعيد المتاحة.

خدمات توكلنا

يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويمكن استعراض الخدمات عبر “توكلنا” بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره التطبيق من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.