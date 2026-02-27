ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي #يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق الهلال يتجاوز الشباب بخماسية تفعيل 4 مصليات لامتداد الصفوف بالمنطقة المركزية في شهر رمضان وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
أوضح تطبيق توكلنا أن إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة يتم إلكترونيًا عبر التطبيق، وذلك من خلال الدخول إلى “بوابة المناسك”، ثم اختيار “إصدار تصريح جديد”، وتحديد خدمة “الصلاة في الروضة الشريفة”، واستكمال خطوات الحجز وفق المواعيد المتاحة.
يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويمكن استعراض الخدمات عبر “توكلنا” بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره التطبيق من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.