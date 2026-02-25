صرف رواتب فبراير 2026 في السعودية غدًا ونصائح الخبراء لإدارة الميزانية

يترقب ملايين الموظفين في القطاع الحكومي والخاص في المملكة إيداع رواتب فبراير 2026، الذي يوافق شهر رمضان 1447 هجريًا، ووفقًا للجدول الرسمي المعتمد من وزارة المالية، من المقرر إيداع الرواتب غدًا الخميس 26 فبراير 2026، بعد تقديم الموعد يومًا واحدًا عن التاريخ المعتاد (27 فبراير) الذي يصادف يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية.

وهذا التقديم يأتي تماشيًا مع السياسة الحكومية لضمان تدفق السيولة المالية للموظفين قبل العطلة الأسبوعية، مما يساعد في تسهيل إدارة الالتزامات اليومية خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

نصائح الخبراء للحفاظ على الراتب

ومع تلقي الراتب، ينصح المحللون الماليون باتباع استراتيجيات مدروسة لإدارة الميزانية الشهرية، مسلطين الضوء على قاعدة 50-30-20 كأداة فعالة لتقسيم الراتب وهي تدور حول تخصيص 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، والطعام؛ 30% للرغبات غير الضرورية مثل التسوق والترفيه؛ و20% للادخار أو الاستثمار، وتساعد هذه القاعدة في خلق فائض مالي يعزز الاستقرار طويل الأمد ويحمي من الطوارئ.

كما يوصي المستشارون الماليون بتوزيع الراتب على حسابات بنكية متعددة فور استلامه، مثل حساب للادخار، آخر للمصروفات اليومية، وثالث للالتزامات الشهرية، لتجنب الإنفاق الزائد.

ويشمل ذلك تتبع النفقات يومياً عبر تطبيقات مالية، والتركيز على الادخار أولاً قبل أي إنفاق آخر. بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بتجنب الديون غير الضرورية واستثمار الفائض في أدوات آمنة مثل الصناديق الاستثمارية أو الودائع الثابتة، مع مراعاة الظروف الشخصية مثل حجم الأسرة والمصاريف الثابتة.في الختام، يمثل صرف رواتب فبراير فرصة لإعادة ترتيب الأولويات المالية، حيث يؤكد الخبراء أن الإدارة الجيدة للراتب ليست مجرد توفير، بل بناء مستقبل مالي مستدام. يُنصح الموظفون بالرجوع إلى المصادر الرسمية لأي تحديثات إضافية.

خارطة طريق مالية لصرف رواتب فبراير 2026

كما أجمع المحللون الماليون على 4 خطوات عملية للحفاظ على الراتب:

صندوق الطوارئ أولًا: يجب الحفاظ على مبلغ يعادل 3-6 أضعاف الراتب الشهري كشبكة أمان، وعدم المساس به لمصاريف عيد الفطر المبارك.

جرد الاشتراكات الرقمية: مراجعة كافة التطبيقات والاشتراكات (منصات مشاهدة الفيديو، النوادي الرياضية، خدمات التوصيل) وإلغاء غير المستخدم منها، حيث أظهرت دراسات أن الفرد قد يهدر ما يصل لـ 500 ريال شهريًا في اشتراكات منسية.

تجنب “الشراء الاندفاعي” في العروض: يحذر الخبراء من الانجراف خلف عروض “رمضان والعيد” التسويقية التي تحفز على شراء كماليات غير ضرورية.

تسوية الديون عالية الفائدة: البدء بسداد أرصدة البطاقات الائتمانية لتقليل عبء الفوائد المتراكمة مع بداية الربع الثاني من العام.