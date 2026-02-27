قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026 #يهمك_تعرف | مساند: توثيق الأجر الشهري متاح قبل إصدار الإقامة #يهمك_تعرف | إيجار: 3 صلاحيات إلزامية لممثل السجل التجاري متعدد الملاك صورة جديدة تكشف أسرار درب التبانة ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي
أوضحت منصة مساند أنه في حال تم تحويل الأجر الشهري للعامل أو العاملة المنزلية قبل إصدار الإقامة، يمكن لصاحب العمل توثيق عملية السداد إلكترونيًا عبر المنصة.
وبيّنت مساند أن ذلك يتم من خلال خدمة توثيق الأجر الشهري، بما يضمن تسجيل عملية الدفع في النظام وحفظ حقوق الطرفين، حتى في المرحلة التي تسبق استكمال إجراءات إصدار الإقامة. وأكدت أن الخدمة تتيح إثبات السداد بشكل رسمي ومعتمد ضمن سجل العقد في المنصة.
وأكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.
وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.