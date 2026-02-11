Icon

يوتيوب تطلق ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
يوتيوب تطلق ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي
المواطن - واس

أطلقت منصة “يوتيوب” ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح لمشتركي خدمة “يوتيوب بريميوم” (YouTube Premium) إنشاء قوائم تشغيل صوتية مخصصة تلقائيًا عبر أوامر نصية أو صوتية، في خطوة تهدف إلى تبسيط تجربة الاستماع وجعلها أكثر مرونة وتفاعلية.
وتُمكن هذه الأداة المستخدم من كتابة وصف بسيط لنوع المحتوى أو الأجواء التي يفضلها؛ ليقوم النظام فورًا بتجميع قائمة تشغيل ملائمة استنادًا إلى التفضيلات المدخلة، مما يغني عن البحث اليدوي أو إضافة المقاطع بشكل فردي.
وتسعى المنصة من خلال هذه الأداة إلى تسريع اكتشاف المحتوى الصوتي وتقديم توصيات أكثر دقة تتماشى مع اهتمامات المستخدمين، وتوفير خيارات لتعديل القوائم أو إعادة إنشائها بسهولة؛ مما يمنح تجربة استخدام أكثر تخصيصًا وسلاسة.
وتتوفر الميزة حاليًا عبر تطبيق الهواتف الذكية؛ حيث يمكن الوصول إليها من تبويب “المكتبة”، واختيار “إنشاء قائمة جديدة”، ومن ثم النقر على خيار “قائمة تشغيل بالذكاء الاصطناعي” لتوليد اقتراحات فورية ومتجددة.
يُذكر أن هذه الميزة تأتي ضمن جهود “يوتيوب” المستمرة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز كفاءة الوصول إلى المحتوى.

