Icon

مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يقيم حفل إفطار رمضاني Icon يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية Icon أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس Icon السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم Icon الشؤون الإسلامية تباشر تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في موريتانيا Icon عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك Icon طقس الأحد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على عدة مناطق Icon ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة Icon أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس Icon الشيخ صالح المغامسي يؤم المصلين بصلاة العشاء في المسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٢ مساءً
يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تتحول الأسواق الشعبية بمنطقة الباحة في يوم التأسيس إلى مشهد ثقافي يعكس الموروث المحلي وروح الفخر بالهوية الوطنية، حيث تتزين الممرات بالأعلام، وتبرز الأزياء التراثية والحرف اليدوية في واجهات المحال.
وتضم الأسواق منتجات تقليدية متوارثة مثل المشغولات السعفية والفخارية والعطور والأعشاب، إلى جانب الأزياء الشعبية التي تتصدر مظاهر الاحتفاء، ويحرص الأهالي والزوار على ارتدائها تعبيرًا عن الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية.


وتسهم هذه الأسواق في دعم الحرفيين والأسر المنتجة وتنشيط الحركة الاقتصادية، بما يعزز استدامة الصناعات التقليدية ويثري التجربة السياحية في المنطقة.
ويؤكد المشهد العام للأسواق الشعبية في الباحة، بما يحمله من ألوان وزخارف وأصوات تعبّر عن روح المكان، أن يوم التأسيس لا يمثل مجرد مناسبة وطنية، بل محطة لاستحضار التاريخ وتجديد العهد بالانتماء، وترسيخ الهوية السعودية في تفاصيل الحياة اليومية، عبر موروث ثقافي متجذر ومتجدد في آنٍ واحد.

قد يهمّك أيضاً
أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس

أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس

أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس

أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبنى إمارة منطقة تبوك ‏يتزين بشعار التأسيس واللون الأخضر
السعودية اليوم

مبنى إمارة منطقة تبوك ‏يتزين بشعار التأسيس...

السعودية اليوم
أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء 
السعودية اليوم

أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء 

السعودية اليوم
أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس
السعودية اليوم

أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم...

السعودية اليوم
حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية
السعودية اليوم

حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية...

السعودية اليوم
يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية
السعودية اليوم

يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى...

السعودية اليوم
يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر”
السعودية اليوم

يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة...

السعودية اليوم
محال بيع السواك في الباحة تشهد انتعاشًا موسميًا خلال رمضان
السعودية اليوم

محال بيع السواك في الباحة تشهد انتعاشًا...

السعودية اليوم
الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية
السعودية اليوم

الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة...

السعودية اليوم