يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية

تتحول الأسواق الشعبية بمنطقة الباحة في يوم التأسيس إلى مشهد ثقافي يعكس الموروث المحلي وروح الفخر بالهوية الوطنية، حيث تتزين الممرات بالأعلام، وتبرز الأزياء التراثية والحرف اليدوية في واجهات المحال.

وتضم الأسواق منتجات تقليدية متوارثة مثل المشغولات السعفية والفخارية والعطور والأعشاب، إلى جانب الأزياء الشعبية التي تتصدر مظاهر الاحتفاء، ويحرص الأهالي والزوار على ارتدائها تعبيرًا عن الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية.



وتسهم هذه الأسواق في دعم الحرفيين والأسر المنتجة وتنشيط الحركة الاقتصادية، بما يعزز استدامة الصناعات التقليدية ويثري التجربة السياحية في المنطقة.

ويؤكد المشهد العام للأسواق الشعبية في الباحة، بما يحمله من ألوان وزخارف وأصوات تعبّر عن روح المكان، أن يوم التأسيس لا يمثل مجرد مناسبة وطنية، بل محطة لاستحضار التاريخ وتجديد العهد بالانتماء، وترسيخ الهوية السعودية في تفاصيل الحياة اليومية، عبر موروث ثقافي متجذر ومتجدد في آنٍ واحد.