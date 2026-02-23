Icon

يوم التأسيس.. ركن تراثيّ في جازان يستعرض العملات الأولى وأدوات الحياة القديمة

يوم التأسيس.. ركن تراثيّ في جازان يستعرض العملات الأولى وأدوات الحياة القديمة

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥١ مساءً
يوم التأسيس.. ركن تراثيّ في جازان يستعرض العملات الأولى وأدوات الحياة القديمة
المواطن - فريق التحرير

شهدت فعاليات بيت الثقافة بجازان المقامة بمناسبة يوم التأسيس مشاركة ركنٍ تراثيٍّ استعرض نماذج نادرة من العملات السعودية القديمة ومقتنياتٍ تاريخية تجسّد ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بدايات الدولة، في مبادرةٍ تُظهر عمق الوعي بقيمة التوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية.
وتضمّن الركن عرضًا للعملات السعودية المعدنية من فئتي نصف القرش وربع القرش التي تُعدُّ من أوائل العملات المعدنية السعودية، إلى جانب العملات الورقية الأولى المعروفة بـ”إيصالات الحجاج”، التي شكّلت مرحلةً مهمة في مسيرة التنظيم المالي والاقتصادي للدولة.


واستعرض الركن عددًا من أدوات القهوة القديمة التي تعبّر عن أصالة الضيافة السعودية، إضافةً إلى قطعٍ فضيةٍ كانت تستخدمها النساء للزينة، ومجموعة من القطع التراثية التي تعكس طبيعة الحياة اليومية في فتراتٍ تاريخية مختلفة.
وتمثل المقتنيات شواهد حيّة على تطور الدولة السعودية منذ تأسيسها، وتُسهم في تعريف الأجيال بتاريخ العملة الوطنية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت مسيرة البناء والاستقرار.
ويأتي هذا الركن ضمن مسارات الفعاليات التفاعلية لبيت الثقافة؛ الهادفة إلى تعزيز الوعي بتاريخ الدولة السعودية وإبراز الرموز المادية التي ارتبطت بمراحل تأسيسها، بما يرسّخ قيم الانتماء والاعتزاز بالجذور الوطنية في مناسبةٍ خالدةٍ تستحضر 299 عامًا من العزّ والتمكين.

