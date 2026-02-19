برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة في وزارة الصناعة تقرير أممي: الهجوم على الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية إطلاق سراح أندرو شقيق الملك تشارلز في قضية إبستين الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم التأسيس” بدوري روشن يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر” إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
تزامنًا مع يوم التأسيس، أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام عن طرح لوحات مميزة بحرف وحرفين عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وتضمنت اللوحات المطروحة “س ع 1 خصوصي، س 1727 خصوصي، ر 10 خصوصي، س ع 1 نقل خاص”، وذلك ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر منصة “أبشر”.
وحددت، موعد المزاد عند الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 20 فبراير، ويستمر حتى الحادية عشرة من مساء يوم الأحد الموافق 22 فبراير، مشيرةً إلى أنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد؛ سيتم تمديد المزاد تلقائيًا.
وأشارت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام إلى أهمية زيارة موقع منصة أبشر للتعرّف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لضمان استكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من بدء المزاد.