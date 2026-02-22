“يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي”.. فعالية ثقافية في رجال ألمع

نظّمت جمعية الأدب المهنية أمس، فعالية ثقافية في مقر الشريك الأدبي بمحافظة رجال ألمع تحت عنوان “يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي”.

وتناولت المحاضرة الأبعاد التاريخية والوطنية ليوم التأسيس، وناقشت دور الإعلام في إبراز دلالات هذه المناسبة التاريخية، وأهمية المحتوى الإعلامي المسؤول في توثيق المنجزات الوطنية والمحافظة على المكتسبات الحضارية، وترسيخ قيم الوعي والانتماء لدى مختلف فئات المجتمع.

وأكدت أن يوم التأسيس يمثل فرصة لتعميق الوعي بتاريخ الدولة السعودية العريق، واستحضار قيم الوحدة والاستقرار، وتعزيز حضور السردية الوطنية في الخطاب الإعلامي والثقافي بما يسهم في بناء وعي مجتمعي يعكس مكانة الوطن وريادته.