أرامكو تحتفي بيوم التأسيس.. موروثنا فخرنا به فرض عين وتاريخ ثابت بيننا في كل عام “يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي”.. فعالية ثقافية في رجال ألمع “الدرعية” في يوم التأسيس.. مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها العثور على جثث لمهاجرين إثر انقلاب قارب في اليونان زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزر سليمان رابطةُ العالم الإسلامي تُدين بشدة تصريحاتِ السفير الأمريكي لدى حكومة الاحتلال أمانة الطائف تكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا 23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة تبوك بيوم التأسيس مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يقيم حفل إفطار رمضاني
نظّمت جمعية الأدب المهنية أمس، فعالية ثقافية في مقر الشريك الأدبي بمحافظة رجال ألمع تحت عنوان “يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي”.
وتناولت المحاضرة الأبعاد التاريخية والوطنية ليوم التأسيس، وناقشت دور الإعلام في إبراز دلالات هذه المناسبة التاريخية، وأهمية المحتوى الإعلامي المسؤول في توثيق المنجزات الوطنية والمحافظة على المكتسبات الحضارية، وترسيخ قيم الوعي والانتماء لدى مختلف فئات المجتمع.
وأكدت أن يوم التأسيس يمثل فرصة لتعميق الوعي بتاريخ الدولة السعودية العريق، واستحضار قيم الوحدة والاستقرار، وتعزيز حضور السردية الوطنية في الخطاب الإعلامي والثقافي بما يسهم في بناء وعي مجتمعي يعكس مكانة الوطن وريادته.