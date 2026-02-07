10 ضوابط لتسمية الجمعيات الأهلية.. حظر الأسماء المضللة والمشابهة للجهات الرسمية 9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا ضبط 689 مخالفة في نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة” أمريكا.. محكمة استئناف تؤيد سياسة ترامب بشأن احتجاز المهاجرين بحضور الشرع.. السعودية وسوريا توقعان عقودًا استراتيجية كبرى في دمشق وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 30 كجم من القات بعسير 1455 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع واحد الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار في محمية طويق الطبيعية
يُشرف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تطبيق الدليل، وله صلاحية مراجعته وتعديله ليتوافق مع تطورات القطاع. يستند الدليل إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (المرسوم الملكي م/8 لعام 1437هـ)، تنظيم المركز (قرار مجلس الوزراء 618 لعام 1442هـ)، واللائحة التنفيذية المعدلة.