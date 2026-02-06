10 فرص استثمارية جديدة تطرحها أمانة نجران في محافظة يدمة

معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض ابتكارات أمنية وتقنيات متقدمة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق سلمان للإغاثة يوزع 1.048 قسيمة شرائية في إدلب ودرعا واللاذقية بسوريا ضبط مخالفين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في جازان هيئة المراجعين تُحيل مكتبًا مرخّصًا في الاستشارات المالية ومنشأةً تجارية إلى النيابة العامة المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم أول أيام موسم العقارب وبداية الربيع الواقعي ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز مصرع 13 شخصًا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال
طرحت أمانة منطقة نجران (10) فرص استثمارية في مواقع متعددة بمحافظة يدمة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، وتطوير وتحسين الخدمات المقدّمة لسكان وزوار المحافظة.
وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مجمعات تجارية سكنية على مساحة (59239) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة ملعب كرة قدم على مساحة (13132) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع خدمات بنكية -فرع مصرف- على مساحة (3514) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطاعم ومقاهٍ على مساحة (7577) مترًا مربعًا.
وأشارت إلى أنَّ ذلك يأتي ضمن خططها الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية بالمنطقة، داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطّلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق “فرص”، مشيرةً إلى موعد شراء الكراسة وتقديم العطاءات بتاريخ 10 / 5 / 2026.