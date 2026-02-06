10 فرص استثمارية جديدة تطرحها أمانة نجران في محافظة يدمة

طرحت أمانة منطقة نجران (10) فرص استثمارية في مواقع متعددة بمحافظة يدمة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، وتطوير وتحسين الخدمات المقدّمة لسكان وزوار المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مجمعات تجارية سكنية على مساحة (59239) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة ملعب كرة قدم على مساحة (13132) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع خدمات بنكية -فرع مصرف- على مساحة (3514) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطاعم ومقاهٍ على مساحة (7577) مترًا مربعًا.

وأشارت إلى أنَّ ذلك يأتي ضمن خططها الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية بالمنطقة، داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطّلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق “فرص”، مشيرةً إلى موعد شراء الكراسة وتقديم العطاءات بتاريخ 10 / 5 / 2026.