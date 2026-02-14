14 ألف مخالفة على أنشطة النقل خلال الأسبوع الأول من رمضان

نفَّذت الهيئة العامة للنقل خلال المدة من 1 – 4 رمضان الجاري أكثر 73,180 عملية نتج عنها رصد 14,474 مخالفة بمعدل امتثال 88%، في عددٍ من مناطق المملكة وتحديدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وذلك لضمان تقديم خدمات نقل آمنة وذات جودة عالية لضيوف الرحمن والمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تهدف إلى التحقق من جودة خدمات النقل العام، وفحص الحالات الفنية للمركبات، وضبط المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط نقل الركاب غير النظامي “الكدادة”، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة المعتمدة وتعزيز التنافسية في القطاع، وتقديم خدمات نقل تلتزم بجميع معايير السلامة.

مخالفات عديدة

وبيَّنت أن المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية خلال شهر رمضان تنوعت بين عدم تقيد السائقين بالزي المعتمد وتشغيلهم دون بطاقة تشغيل، وعدم استيفاء المركبات لمتطلبات السلامة، إلى جانب عدم التزام سائقي مركبات الأجرة بتشغيل عداد الأجرة، وقيام الأفراد بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب على سياراتهم الخاصة “الكدادة”.

وبلغت عمليات الفحص في منطقة مكة المكرمة نحو 37,318 عملية فحص، و9,026 مخالفة بمعدل امتثال 85%، وجرى حجز أكثر من 266 مركبة مخالفة للأنظمة والاشتراطات الفنية.

وتوزعت الفرق الرقابية في عددٍ من مواقع منطقة مكة المكرمة للتأكد من الالتزام لمعايير السلامة في أنشطة النقل أبرزها، مناطق الشميسي النموذجي والقديم، والنوارية، والكعكية، إضافة إلى محطات عدة منها محطة قطار الحرمين، ومحطات النقل المجاورة لمسجد الحرام، ومطار الملك عبدالعزيز، ومطار الطائف وغيرها.

أما منطقة المدينة المنورة، فسجلت أكثر 12,726 عملية فحص نتج عنها رصد 2,515 مخالفة بمعدل امتثال 86%، وتمركزت فرق الرقابة في عدد من المواقع منها المنطقة المركزية، ومحطة الحافلات، ومسجد الميقات وقباء، ومحطة قطار الحرمين، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومطار ينبع.

ونفذت الهيئة أكثر من 22,863 عملية فحص في عدد من مناطق المملكة منها الرياض، والشرقية، وتبوك، وحائل، وغيرها، أسفرت عن رصد 2,962 مخالفة، وحجز 73 مركبة مخالفة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، ورفع مستوى السلامة وجودة الخدمات في مختلف أنشطة النقل.