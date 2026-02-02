بدء محاكمة قاتل المبتعث السعودي محمد القاسم في كامبريدج وسط اهتمام واسع

انطلقت اليوم محاكمة قاتل المبتعث السعودي محمد القاسم في كامبريدج، في جلسات وصفها مراقبون بـ “الأولى الحاسمة” وسط متابعة واسعة من الجالية السعودية وأسرته

وعقدت محكمة التاج في مدينة كامبريدج البريطانية جلسة مراجعة أولية للأدلة في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم، تمهيداً لبدء المحاكمة الرئيسية المقررة في 16 فبراير الجاري، في جلسة تحظى بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة داخل بريطانيا وخارجها.

جلسة ما قبل المحاكمة

خصصت المحكمة جلسة Pre-trial Review لاستعراض كامل ملف القضية، بما في ذلك الأدلة الجنائية، شهادات الشهود، وتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت الحادثة، وذلك لضمان اكتمال الإجراءات قبل إحالة القضية إلى هيئة المحلفين. وأكدت المحكمة توافر جميع الأدلة المطلوبة، مما يمهد الطريق لانطلاق المحاكمة الرئيسية.

المتهم والدفاع

المتهم البريطاني تشاز كوريجان، البالغ من العمر 21 عاماً، يواجه تهمة القتل العمد بحق الطالب السعودي. وفي الجلسة الأولية، قدم دفاع المتهم دفوعاً تحت بند الدفاع عن النفس، وهو ما ستقوم هيئة المحلفين بتقييمه أثناء سير المحاكمة.

وستتولى هيئة المحلفين، التي تضم عادة 12 فرداً، الاستماع إلى الشهادات، استعراض الأدلة المصورة، وتقييم تقارير التحقيق، قبل التوصل إلى قرار بشأن إدانة المتهم أو تبرئته. ثم يصدر القاضي الحكم النهائي استناداً إلى توصيات الهيئة.

اهتمام واسع بالقضية

وتحظى القضية بمتابعة مكثفة من وسائل الإعلام، خاصة في مدينة كامبريدج التي تعد وجهة تعليمية مهمة، حيث يرى الجمهور المحلي والدولي في المحاكمة اختباراً لتحقيق العدالة ويأمل في ترسيخ بيئة دراسية آمنة.

من المنتظر أن تكشف جلسة 16 فبراير المقبلة عن مسار القضية ومدى تقدم العدالة في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في الآونة الأخيرة.