1811 مخالفة وقوف بمواقف ذوي الإعاقة خلال حملة ميدانية للمرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملة ميدانية مكثفة لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بنظام المرور في مختلف مناطق المملكة.

وكشف المرور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، عن ضبط 1811 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، وذلك خلال الحملة التي شملت عدداً من المناطق.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تنفذه إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة بمختلف أنواعها، ومن بينها الوقوف في المواقع المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور بجميع قائدي المركبات التعاون والالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في نظام المرور، احتراماً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضماناً لانسيابية الحركة المرورية وتحقيق السلامة للجميع.