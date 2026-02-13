1811 مخالفة وقوف بمواقف ذوي الإعاقة خلال حملة ميدانية للمرور

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أعلنت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملة ميدانية مكثفة لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بنظام المرور في مختلف مناطق المملكة.
وكشف المرور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، عن ضبط 1811 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، وذلك خلال الحملة التي شملت عدداً من المناطق.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تنفذه إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة بمختلف أنواعها، ومن بينها الوقوف في المواقع المخصصة لهذه الفئة.
وتهيب إدارات المرور بجميع قائدي المركبات التعاون والالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في نظام المرور، احتراماً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضماناً لانسيابية الحركة المرورية وتحقيق السلامة للجميع.