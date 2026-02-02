Icon

“العناية بالحرمين” تطوّر خدمة التحلل من النسك بالتزامن مع شهر رمضان Icon تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي Icon تحذير رسمي مصري من خديعة “مياه السحور” Icon أمانة الباحة تطلق فعاليتي “رمضانية العقيق” و”رمضانية المخواة” Icon المياه الوطنية تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بالغاط بتكلفة 23 مليون ريال Icon يوم التأسيس.. ركن تراثيّ في جازان يستعرض العملات الأولى وأدوات الحياة القديمة Icon تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني Icon مبادرة “مكان التاريخ”.. الداخلية تحتفي بيوم التأسيس بإحياء مقرها الأول في الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 2025

2.6 مليار ريال قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة “فرصة”

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٠ مساءً
2.6 مليار ريال قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة “فرصة”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية أن منصة “فرصة” -إحدى خدمات برنامج “تسعة أعشار”- سجلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال، محققةً إنجازات لافتة خلال عام 2025م، حيث بلغت قيمة الفرص المعمّدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة أكثر من 2.6 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 122% مقارنة بعام 2024م.

وأوضح الصندوق أن هذا الأداء يعزز مكانة منصة “فرصة” كإحدى أبرز المنصات الوطنية المتخصصة في قطاع المنافسات والمشتريات، مشيرًا إلى أن شهر نوفمبر 2025م شهد أكبر قفزة في تاريخ المنصة؛ إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ إطلاقها.

قد يهمّك أيضاً
هدف: ارتفاع عدد المنشآت المسجلة في “فرصة” إلى 9417 منشأة

هدف: ارتفاع عدد المنشآت المسجلة في “فرصة” إلى 9417 منشأة

عبر منصة فرصة.. 416 مليون ريال قيمة مشاريع لـ8 آلاف منشأة

عبر منصة فرصة.. 416 مليون ريال قيمة مشاريع لـ8 آلاف منشأة

ويعكس هذا النمو المتسارع الدور المحوري الذي تضطلع به المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها الجهات الكبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على منصة “فرصة” كقناة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وأشار الصندوق إلى أن النتائج المحققة خلال عام 2025م جاءت ثمرة للتطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة فعّالة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوه الصندوق أن منصة “فرصة” ستواصل خلال عام 2026م تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية؛ بهدف تقديم تجربة استخدام أكثر كفاءة، وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة.

يُذكر أن رؤية المملكة 2030 وضعت هدفًا طموحًا لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، وذلك عبر تنمية بيئة الأعمال، وتوفير التسهيلات التمويلية، وتطوير منظومة الدعم التشريعي والاقتصادي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد