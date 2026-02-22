23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة تبوك بيوم التأسيس

مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يقيم حفل إفطار رمضاني يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم الشؤون الإسلامية تباشر تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في موريتانيا عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك طقس الأحد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على عدة مناطق ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس الشيخ صالح المغامسي يؤم المصلين بصلاة العشاء في المسجد النبوي
أعلنت أمانة منطقة تبوك جاهزيتها للاحتفاء بيوم التأسيس، عبر تنظيم 23 فعالية وطنية وثقافية وتراثية في مدن ومحافظات المنطقة، بمشاركة جهات حكومية وخاصة، بهدف إبراز العمق التاريخي للمناسبة وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأوضحت الأمانة أنها أنهت أعمال التزيين في الشوارع والميادين والمواقع الحيوية، من خلال تركيب إضاءات تجاوزت 15,000 متر طولي، وتفعيل 24 شاشة إلكترونية لعرض عبارات التهنئة والهوية البصرية للمناسبة، وتهيئة الحدائق والمرافق العامة لاستقبال الأهالي والزوار، مع تعزيز الجوانب التنظيمية والخدمية لضمان أجواء احتفالية مناسبة.