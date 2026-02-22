23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة تبوك بيوم التأسيس

أعلنت أمانة منطقة تبوك جاهزيتها للاحتفاء بيوم التأسيس، عبر تنظيم 23 فعالية وطنية وثقافية وتراثية في مدن ومحافظات المنطقة، بمشاركة جهات حكومية وخاصة، بهدف إبراز العمق التاريخي للمناسبة وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.



وأوضحت الأمانة أنها أنهت أعمال التزيين في الشوارع والميادين والمواقع الحيوية، من خلال تركيب إضاءات تجاوزت 15,000 متر طولي، وتفعيل 24 شاشة إلكترونية لعرض عبارات التهنئة والهوية البصرية للمناسبة، وتهيئة الحدائق والمرافق العامة لاستقبال الأهالي والزوار، مع تعزيز الجوانب التنظيمية والخدمية لضمان أجواء احتفالية مناسبة.