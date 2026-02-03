ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية لقاح الحمى الشوكية إلزامي للراغبين في الحج والممارسين الصحيين مشاهد روحانية من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان مرحلة الحمل تحدد قدرة الحامل على الصيام في رمضان
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 2 فجر السبت، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 صباحًا من نفس اليوم.