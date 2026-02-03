3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 2 فجر السبت، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 صباحًا من نفس اليوم.