السعودية

3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 2 فجر السبت، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 صباحًا من نفس اليوم.

