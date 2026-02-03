Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

3 عوامل تزيد خطورة الوفاة بأمراض القلب

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٤ مساءً
3 عوامل تزيد خطورة الوفاة بأمراض القلب
المواطن - فريق التحرير

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من عوامل الخطورة على القلب.

عوامل الخطورة لأمراض القلب

وأوضح النمر، عبر حسابه في منصة إكس، أنه رغم التقدم الطبي الهائل العام الجاري، لا يزال هناك عوامل ترفع خطورة الوفاة بأمراض القلب منها:

  • ضغط الدم المرتفع
  • الكوليسترول
  • التدخين

