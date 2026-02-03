3 عوامل تزيد خطورة الوفاة بأمراض القلب

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من عوامل الخطورة على القلب.

عوامل الخطورة لأمراض القلب

وأوضح النمر، عبر حسابه في منصة إكس، أنه رغم التقدم الطبي الهائل العام الجاري، لا يزال هناك عوامل ترفع خطورة الوفاة بأمراض القلب منها: