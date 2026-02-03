3 لاعبًا في بطولة المملكة لرفع الأثقال في جميع الفئات

تنطلق اليوم منافسات بطولة المملكة لرفع الأثقال لفئة الكبار، إلى جانب البطولة التمهيدية لفئتي الناشئين والشباب، وذلك على صالة نادي النور بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من 2 إلى 7 فبراير الجاري، بمشاركة 333 رباعًا يمثلون 19 ناديًا من مختلف مناطق المملكة.

وتُعد هذه البطولة باكورة بطولات رياضة رفع الأثقال خلال عام 2026، حيث يتنافس المشاركون على الميداليات في أجواء تعكس ما تشهده اللعبة من تطور ملحوظ وانتشار متزايد على الصعيد المحلي.

ويهدف الاتحاد السعودي لرفع الأثقال من خلال إقامة هذه البطولة إلى دعم اللاعبين، واكتشاف المواهب، وتمكين المميزين منهم من تمثيل المنتخبات الوطنية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات المقبلة.