3 لاعبًا في بطولة المملكة لرفع الأثقال في جميع الفئات

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
تنطلق اليوم منافسات بطولة المملكة لرفع الأثقال لفئة الكبار، إلى جانب البطولة التمهيدية لفئتي الناشئين والشباب، وذلك على صالة نادي النور بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من 2 إلى 7 فبراير الجاري، بمشاركة 333 رباعًا يمثلون 19 ناديًا من مختلف مناطق المملكة.
وتُعد هذه البطولة باكورة بطولات رياضة رفع الأثقال خلال عام 2026، حيث يتنافس المشاركون على الميداليات في أجواء تعكس ما تشهده اللعبة من تطور ملحوظ وانتشار متزايد على الصعيد المحلي.
ويهدف الاتحاد السعودي لرفع الأثقال من خلال إقامة هذه البطولة إلى دعم اللاعبين، واكتشاف المواهب، وتمكين المميزين منهم من تمثيل المنتخبات الوطنية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات المقبلة.