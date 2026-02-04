موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4 أيام فقط متبقية

يترقب مستفيدو حساب المواطن، موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة وهي دفعة شهر فبراير الجاري، حيث لم يعد يفصلنا سوى 4 أيام فقط لصرف الدعم للدفعة القادمة.

وأوضح حساب المواطن التذكير أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما من المقرر أن يتم صرف الدعم للدفعة الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: