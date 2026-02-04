Icon

موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4 أيام فقط متبقية

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4 أيام فقط متبقية
المواطن - فريق التحرير

يترقب مستفيدو حساب المواطن، موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة وهي دفعة شهر فبراير الجاري، حيث لم يعد يفصلنا سوى 4 أيام فقط لصرف الدعم للدفعة القادمة.

وأوضح حساب المواطن التذكير أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما من المقرر أن يتم صرف الدعم للدفعة الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

