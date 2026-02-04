موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4 أيام فقط متبقية

ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد
يترقب مستفيدو حساب المواطن، موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة وهي دفعة شهر فبراير الجاري، حيث لم يعد يفصلنا سوى 4 أيام فقط لصرف الدعم للدفعة القادمة.
وأوضح حساب المواطن التذكير أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما من المقرر أن يتم صرف الدعم للدفعة الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير المقبل.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.