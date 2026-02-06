6 شروط ومتطلبات.. فتح باب التقديم لمسار “الاقتصاديين السعوديين”

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026م على مسار “الاقتصاديين السعوديين” أحد المسارات المتخصصة ضمن برنامج ساما للمهنيين الواعدين (SPP) لكلا الجنسين، وهو مسار تأهيلي يوفر فرصة الابتعاث الخارجي؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد من خلال الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا.

ويشترط للمتقدم في المسار أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في الاقتصاد أو درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله، وذلك في أحد التخصصات الآتية: (اقتصاد، إدارة أعمال تخصص فرعي مالية، محاسبة، الرياضات الإكتوارية، نظم معلومات إدارية، بحوث عمليات، رياضيات، إحصاء، أساليب كمية، هندسة، حاسب آلي، فيزياء، تمويل واستثمار، علم البيانات)، وأن يكون حاصلًا على نتيجة اختبار في اللغة الإنجليزية لا يتجاوز سريانها عامين سابقين لتاريخ التقديم على المسار، وفقًا للآتي: شهادة في اختبار (IELTS) بحد أدنى (6) درجات أو (60) في اختبار TOEFL (IBT) أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك خريجو الجامعات المعتمدة في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.

وحَددت متطلبات المسار ألّا يتجاوز عمر المتقدم (25) عامًا لحاملي البكالوريوس و(29) عامًا لحاملي الماجستير، واجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية, واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يعقده البنك المركزي السعودي خلال العام الأول من العقد الوظيفي.

وسيُمنح المقبولون في مسار “الاقتصاديين السعوديين” العديد من المزايا، علمًا أن التقديم للالتحاق بالمسار يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.