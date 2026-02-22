Icon

60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض Icon الطِّعْمة في رمضان.. عادة حائلية تعكس روح الجيرة والتكافل بين الأهالي Icon ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس Icon التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. عناية متواصلة وخدمات متكاملة Icon وزارة الحج والعمرة تصدر دليل العمرة والزيارة بـ 16 لغة Icon الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا Icon اللواء المربع يُصدر قرارات إدارية بترقية 1842 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات Icon الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل Icon الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن تحتفي بـ يوم التأسيس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يجوز للمؤجر طلب إلغاء التجديد التلقائي إلا في حالات محددة

60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٨ مساءً
60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت شبكة إيجار آلية تطبيق التجديد التلقائي لعقود الإيجار في مدينة الرياض، مبينةً حقوق كل من المستأجر والمؤجر وفق الضوابط المعتمدة.

وبيّنت الشبكة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن العقد يُجدَّد تلقائيًا ما لم يُبدِ المستأجر رغبته في إلغاء التجديد قبل نهاية العقد بـ60 يومًا، مؤكدة أن هذا الحق مكفول للمستأجر ضمن الإطار النظامي المنظم للعلاقة الإيجارية.

قد يهمّك أيضاً
قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار

قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار

إيجار: 15 يومًا للدفعات القصيرة و30 يومًا للسنوية قبل طلب التنفيذ المالي

إيجار: 15 يومًا للدفعات القصيرة و30 يومًا للسنوية قبل طلب التنفيذ المالي

وأكدت أنه لا يجوز للمؤجر طلب إلغاء التجديد التلقائي إلا في حالات محددة، تشمل: تخلف المستأجر عن سداد الأجرة، أو وجود مشاكل هيكلية تهدد سلامة المبنى، أو رغبة المؤجر في استخدام العين المؤجرة بنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأشارت شبكة إيجار إلى أن قرار تفعيل التجديد التلقائي يطبق على العقود الجديدة أو التي يتم تجديدها بعد نفاذ الأحكام، إضافة إلى العقود القائمة التي يتبقى على انتهائها 90 يوماً فأكثر، بما يضمن وضوح الإجراءات واستقرار العلاقة التعاقدية بين الأطراف.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار
السعودية اليوم

قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد...

السعودية اليوم