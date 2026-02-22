60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض

أوضحت شبكة إيجار آلية تطبيق التجديد التلقائي لعقود الإيجار في مدينة الرياض، مبينةً حقوق كل من المستأجر والمؤجر وفق الضوابط المعتمدة.

وبيّنت الشبكة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن العقد يُجدَّد تلقائيًا ما لم يُبدِ المستأجر رغبته في إلغاء التجديد قبل نهاية العقد بـ60 يومًا، مؤكدة أن هذا الحق مكفول للمستأجر ضمن الإطار النظامي المنظم للعلاقة الإيجارية.

وأكدت أنه لا يجوز للمؤجر طلب إلغاء التجديد التلقائي إلا في حالات محددة، تشمل: تخلف المستأجر عن سداد الأجرة، أو وجود مشاكل هيكلية تهدد سلامة المبنى، أو رغبة المؤجر في استخدام العين المؤجرة بنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأشارت شبكة إيجار إلى أن قرار تفعيل التجديد التلقائي يطبق على العقود الجديدة أو التي يتم تجديدها بعد نفاذ الأحكام، إضافة إلى العقود القائمة التي يتبقى على انتهائها 90 يوماً فأكثر، بما يضمن وضوح الإجراءات واستقرار العلاقة التعاقدية بين الأطراف.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.