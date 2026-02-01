7 أطعمة تدعم طول العمر والشيخوخة الصحية

مع التقدم في السن، تصبح التغذية أحد أهم العوامل المؤثرة في جودة الحياة والصحة العامة. ورغم غياب ما يُعرف بـ”الحمية المضادة للشيخوخة” بالمعنى العلمي الدقيق، فإن خبراء تغذية وأطباء يشيرون إلى مجموعة من الأطعمة التي قد تسهم في الشيخوخة الصحية وتقليل آثار الالتهاب والإجهاد التأكسدي المرتبطين بتلف الخلايا، إضافة إلى الحفاظ على نضارة الجلد ضد آثار التقدم في العمر.

وبحسب نصائح الخبراء في تقرير لموقع “VeryWellHealth” الصحي، فيما يلي سبعة أطعمة ارتبط استهلاكها بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل:

1. الأفوكادو

يُعرف الأفوكادو بغناه بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تلعب دورًا في دعم صحة القلب والجلد. وتشير دراسات صغيرة إلى أن تناوله بانتظام قد يحسن مرونة الجلد وتماسكه، بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تُعرف بالكاروتينات.

2. الطماطم

تحتوي الطماطم على فيتامين C والليكوبين، وهو مضاد أكسدة ارتبط بتقليل أضرار أشعة الشمس على الجلد. وأظهرت دراسات أن استهلاك منتجات الطماطم المطبوخة قد يزيد مقاومة الجلد للاحتراق الشمسي مع الوقت.

3. التوت بأنواعه

الفراولة، والتوت الأزرق، وتوت العليق من أكثر الفواكه غنى بمضادات الأكسدة، التي قد تساعد في تقليل تلف الخلايا المرتبط بالتقدم في العمر. كما ترتبط هذه الفواكه بصحة القلب وتقليل الالتهابات.

4. الشوكولاتة الداكنة

عند اختيار شوكولاتة تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر، يمكن الاستفادة من مركبات الفلافونويد التي قد تحسن تدفق الدم إلى الجلد وتوفر حماية نسبية من الأشعة فوق البنفسجية. في المقابل، يُنصح بتجنب الأنواع الغنية بالسكر.

5. الشاي الأخضر

يُعد الشاي الأخضر مصدرًا غنيًا بالبوليفينولات، خاصة مركب EGCG، الذي أظهرت أبحاث أنه قد يقلل الالتهابات ويدعم صحة الخلايا. كما ارتبط بدور محتمل في تحسين صحة الأمعاء، وهو عامل مهم في الشيخوخة الصحية.

6. الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين، وهي مصادر غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والبروتين. هذه العناصر تلعب دورًا في حماية القلب، والحفاظ على الكتلة العضلية، التي تتراجع طبيعيًا مع التقدم في العمر.

7. اللوز

يحتوي اللوز على دهون صحية، وألياف، وفيتامين E، وهو عنصر معروف بدوره في حماية الخلايا من التلف. وأشارت دراسات إلى أن تناوله بانتظام قد يساعد في تقليل التجاعيد والتصبغات الجلدية لدى بعض الفئات.

والخلاصة أن الشيخوخة الصحية تعتمد على نمط غذائي متوازن، غني بالأطعمة الكاملة، وليس على عنصر واحد بعينه. ويؤكد الخبراء أن التركيز على إضافة خيارات غذائية صحية إلى النظام اليومي، بدلًا من الحرمان، هو النهج الأكثر واقعية واستدامة لدعم الصحة مع مرور السنوات.