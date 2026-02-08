8 مسارات للوصول المباشر إلى المسجد النبوي بواسطة النقل الترددي لـ حافلات المدينة

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
أعلن مشروع “حافلات المدينة” بدء تشغيل 8 مسارات لخدمة النقل الترددي لخدمة المصلين والزوار وتيسير وصولهم إلى المسجد النبوي، ومسجد قباء اليوم، ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا إلى بعد صلاة التراويح بساعة.
وحُدّد المشروع الذي تشرف على تشغيله هيئة تطوير المدينة المنورة، ثماني مسارات للوصول المباشر إلى المسجد النبوي من مختلف أرجاء المدينة المنورة، انطلاقًا من محطات حيّ الخالدية، وحيّ الملك فهد، ومحطة قطار الحرمين السريع، وحيّ شظاه، وسيد الشهداء، وكلية السلام، والإستاد الرياضي، والحديقة، فيما خُصّص موقف “محطة العالية” للوصول المباشر إلى مسجد قباء بدءًا من الساعة الـ3 عصرًا عبر أسطول الحافلات؛ بما يسهم في تخفيف الكثافة المرورية، وخدمة المصلين والزائرين وتمكينهم من أداء الصلوات خلال شهر رمضان بيسر وطمأنينة.