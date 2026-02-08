Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

8 مسارات للوصول المباشر إلى المسجد النبوي بواسطة النقل الترددي لـ حافلات المدينة

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٩ مساءً
8 مسارات للوصول المباشر إلى المسجد النبوي بواسطة النقل الترددي لـ حافلات المدينة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن مشروع “حافلات المدينة” بدء تشغيل 8 مسارات لخدمة النقل الترددي لخدمة المصلين والزوار وتيسير وصولهم إلى المسجد النبوي، ومسجد قباء اليوم، ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا إلى بعد صلاة التراويح بساعة.

وحُدّد المشروع الذي تشرف على تشغيله هيئة تطوير المدينة المنورة، ثماني مسارات للوصول المباشر إلى المسجد النبوي من مختلف أرجاء المدينة المنورة، انطلاقًا من محطات حيّ الخالدية، وحيّ الملك فهد، ومحطة قطار الحرمين السريع، وحيّ شظاه، وسيد الشهداء، وكلية السلام، والإستاد الرياضي، والحديقة، فيما خُصّص موقف “محطة العالية” للوصول المباشر إلى مسجد قباء بدءًا من الساعة الـ3 عصرًا عبر أسطول الحافلات؛ بما يسهم في تخفيف الكثافة المرورية، وخدمة المصلين والزائرين وتمكينهم من أداء الصلوات خلال شهر رمضان بيسر وطمأنينة.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد النبوي: الصيام عبادة شاملة تهدف إلى تهذيب النفس وضبط الجوارح

خطيب المسجد النبوي: الصيام عبادة شاملة تهدف إلى تهذيب النفس وضبط الجوارح

الربيعة يدشن المركز الهندسي الذكي للقيادة والتحكم بالمسجد النبوي

الربيعة يدشن المركز الهندسي الذكي للقيادة والتحكم بالمسجد النبوي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد النبوي: الصيام عبادة شاملة تهدف إلى تهذيب النفس وضبط الجوارح
السعودية اليوم

خطيب المسجد النبوي: الصيام عبادة شاملة تهدف إلى...

السعودية اليوم