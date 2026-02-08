8 مسارات للوصول المباشر إلى المسجد النبوي بواسطة النقل الترددي لـ حافلات المدينة

أعلن مشروع “حافلات المدينة” بدء تشغيل 8 مسارات لخدمة النقل الترددي لخدمة المصلين والزوار وتيسير وصولهم إلى المسجد النبوي، ومسجد قباء اليوم، ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا إلى بعد صلاة التراويح بساعة.

وحُدّد المشروع الذي تشرف على تشغيله هيئة تطوير المدينة المنورة، ثماني مسارات للوصول المباشر إلى المسجد النبوي من مختلف أرجاء المدينة المنورة، انطلاقًا من محطات حيّ الخالدية، وحيّ الملك فهد، ومحطة قطار الحرمين السريع، وحيّ شظاه، وسيد الشهداء، وكلية السلام، والإستاد الرياضي، والحديقة، فيما خُصّص موقف “محطة العالية” للوصول المباشر إلى مسجد قباء بدءًا من الساعة الـ3 عصرًا عبر أسطول الحافلات؛ بما يسهم في تخفيف الكثافة المرورية، وخدمة المصلين والزائرين وتمكينهم من أداء الصلوات خلال شهر رمضان بيسر وطمأنينة.