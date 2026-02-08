8 مسارات.. وزارة التجارة تنشر النماذج الاسترشادية لأعمال الشركات

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
نشرت وزارة التجارة النماذج الاسترشادية لأعمال الشركات؛ التي تهدف إلى مساعدة المنشآت التجارية في تنظيم وإدارة أعمالها بكفاءة، وتحسين إجراءاتها الداخلية، وإدارة العمليات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ورفع مستوى الوعي بالممارسات الإدارية السليمة؛ بما يسهم في دعم استدامة الأعمال، وتسهيل ممارستها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وتشمل النماذج الاسترشادية ثمانية مسارات، هي: إدارة الشركات، والجمعيات العامة وقرارات الشركاء، وإجراءات تعارض المصالح، ومراجع الحسابات والقوائم المالية، وتخفيض رأس المال، والشركات المهنية، وقرارات التصفية، وقرارات خسائر الشركات.
وتمكّن هذه النماذج الشركات من تنظيم أعمالها الداخلية وفق أفضل الممارسات، وتساعد على تطوير الهياكل الإدارية، وتحسين كفاءة العمليات، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الإستراتيجي والتشغيلي، كما تتيح النماذج للشركات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، من خلال تقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يحقق نموًا مستدامًا وقيمة مضافة على المدى الطويل.
ويمكِّن الاطّلاع على النماذج الاسترشادية عبر موقع وزارة التجارة على الرابط: هنا.