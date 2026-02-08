Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 لتنظيم الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل

8 مسارات.. وزارة التجارة تنشر النماذج الاسترشادية لأعمال الشركات

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٢ مساءً
8 مسارات.. وزارة التجارة تنشر النماذج الاسترشادية لأعمال الشركات
المواطن - واس

نشرت وزارة التجارة النماذج الاسترشادية لأعمال الشركات؛ التي تهدف إلى مساعدة المنشآت التجارية في تنظيم وإدارة أعمالها بكفاءة، وتحسين إجراءاتها الداخلية، وإدارة العمليات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ورفع مستوى الوعي بالممارسات الإدارية السليمة؛ بما يسهم في دعم استدامة الأعمال، وتسهيل ممارستها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

النماذج الاسترشادية لأعمال الشركات

وتشمل النماذج الاسترشادية ثمانية مسارات، هي: إدارة الشركات، والجمعيات العامة وقرارات الشركاء، وإجراءات تعارض المصالح، ومراجع الحسابات والقوائم المالية، وتخفيض رأس المال، والشركات المهنية، وقرارات التصفية، وقرارات خسائر الشركات.

وتمكّن هذه النماذج الشركات من تنظيم أعمالها الداخلية وفق أفضل الممارسات، وتساعد على تطوير الهياكل الإدارية، وتحسين كفاءة العمليات، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الإستراتيجي والتشغيلي، كما تتيح النماذج للشركات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، من خلال تقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يحقق نموًا مستدامًا وقيمة مضافة على المدى الطويل.

ويمكِّن الاطّلاع على النماذج الاسترشادية عبر موقع وزارة التجارة على الرابط: هنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد