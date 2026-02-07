9 مليارات ريال عقود استثمارية لأمانة الشرقية في 2025.. منجزات نوعية

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن تحقيق أمانة المنطقة الشرقية منجزاتٍ نوعيةً في المجال الاستثماري خلال عام 2025م، تمثلت في توقيع عقود استثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، بإجمالي تكلفة تنفيذٍ تجاوزت 9 مليارات ريال، إلى جانب ترسية أكثر من 350 فرصة استثمارية؛ أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم مسارات التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المُنجزات تأتي امتدادًا لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تنمية الأصول البلدية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز كفاءة استغلال الموارد البلدية.

وفي جانب التحول الرقمي، أشارت الوزارة إلى أن أمانة المنطقة الشرقية عززت خلال عام 2025م كفاءة منظومة الرقابة وإدارة المدينة، من خلال تركيب أكثر من 4 آلاف كاميرا مراقبة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بما أسهم في رفع كفاءة المراقبة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز مستوى الأمن في المواقع الحيوية والمساحات العامة.

كما دشَّنت الأمانة مركز الصورة التشغيلية للمدينة (COP)، بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لإدارة المدن الحديثة، عبر تحليل البيانات التشغيلية وتكامل الأنظمة الرقمية، بما يدعم كفاءة العمل البلدي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويأتي هذا التطور امتدادًا للدعم والمتابعة المستمرة من معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمتابعة واهتمام من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في إطار الجهود الرامية إلى الاستفادة من الأصول البلدية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني الحلول الذكية؛ بما يسهم في بناء مدنٍ أكثر ذكاءً واستدامة.