Icon

تجربة سريرية رائدة لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال Icon ضبط 20237 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية.. 32 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيًا بالرصاص الحي ويعتقل ثلاثة آخرين بالضفة Icon الاتحاد الأوروبي يطلب من تيك توك تغيير “التصميم الإدماني” Icon إلزام باريس سان جرمان بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي Icon مصرع شخصين في انهيار جليدي شمالي سلوفاكيا Icon أمطار متفرقة على محافظة الأحساء Icon أميركا تعيد نشر تحذير عاجل لرعاياها بمغادرة إيران Icon تحطم طائرة ومصرع ركابها جنوب أستراليا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"

9 مليارات ريال عقود استثمارية لأمانة الشرقية في 2025.. منجزات نوعية

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٠ مساءً
9 مليارات ريال عقود استثمارية لأمانة الشرقية في 2025.. منجزات نوعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن تحقيق أمانة المنطقة الشرقية منجزاتٍ نوعيةً في المجال الاستثماري خلال عام 2025م، تمثلت في توقيع عقود استثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، بإجمالي تكلفة تنفيذٍ تجاوزت 9 مليارات ريال، إلى جانب ترسية أكثر من 350 فرصة استثمارية؛ أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم مسارات التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المُنجزات تأتي امتدادًا لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تنمية الأصول البلدية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز كفاءة استغلال الموارد البلدية.
وفي جانب التحول الرقمي، أشارت الوزارة إلى أن أمانة المنطقة الشرقية عززت خلال عام 2025م كفاءة منظومة الرقابة وإدارة المدينة، من خلال تركيب أكثر من 4 آلاف كاميرا مراقبة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بما أسهم في رفع كفاءة المراقبة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز مستوى الأمن في المواقع الحيوية والمساحات العامة.

قد يهمّك أيضاً
البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع

البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع

البلديات والإسكان: “إتمام” يقدّم منظومة رقمية متكاملة لدعم تطوير الأراضي البيضاء

البلديات والإسكان: “إتمام” يقدّم منظومة رقمية متكاملة لدعم تطوير الأراضي البيضاء

كما دشَّنت الأمانة مركز الصورة التشغيلية للمدينة (COP)، بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لإدارة المدن الحديثة، عبر تحليل البيانات التشغيلية وتكامل الأنظمة الرقمية، بما يدعم كفاءة العمل البلدي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويأتي هذا التطور امتدادًا للدعم والمتابعة المستمرة من معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمتابعة واهتمام من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في إطار الجهود الرامية إلى الاستفادة من الأصول البلدية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني الحلول الذكية؛ بما يسهم في بناء مدنٍ أكثر ذكاءً واستدامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد