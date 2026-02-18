Icon

بهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة

941 جولة ميدانية و65 ألف طن نفايات ضمن خطة أمانة المدينة المنورة في رمضان

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
941 جولة ميدانية و65 ألف طن نفايات ضمن خطة أمانة المدينة المنورة في رمضان
المواطن - واس

كثّفت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال النظافة والتعقيم والإصحاح البيئي ضمن خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك، بهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، والمحافظة على سلامة البيئة والصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 941 جولة رقابية للإصحاح البيئي والنظافة، لمتابعة المواقع العامة ومعالجة الملاحظات، إلى جانب رفع عدد من السيارات التالفة من الشوارع والميادين للحد من المظاهر السلبية وتحسين المظهر العام.

وبيّنت أن أعمال التطهير والتعقيم شملت 12,359 موقعًا داخل نطاق المدينة، باستخدام 225 لترًا من المطهرات والمبيدات، في إطار جهودها للحد من انتشار الآفات وتعزيز بيئة صحية وآمنة.

إدارة النفايات

وفيما يتعلق بإدارة النفايات، أشارت الأمانة إلى أن كمية النفايات التي تمت معالجتها في المردم بلغت 65,413 طنًا، ضمن منظومة متكاملة للتخلص الآمن والصحي من المخلفات.
وعلى صعيد الرقابة الصحية، نفذت الفرق المختصة جولات مكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من سلامة الأغذية، حيث تم فحص 975 عينة، ثبتت صلاحية 912 عينة منها للاستهلاك، فيما جرى رصد 63 عينة غير صالحة، واتُّخذت بحقها الإجراءات النظامية.

وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ خطتها التشغيلية طوال شهر رمضان، عبر تكثيف الجولات الميدانية وأعمال النظافة والإصحاح البيئي، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للأهالي والزوار.

