FBI تطيح بـ 55 متهماً في شبكة مخدرات دولية

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق، صباح الأربعاء، أسفرت عن اعتقال 55 شخصاً متورطين في إدارة شبكة كبرى لتهريب المخدرات تتخذ من ولاية جورجيا مقراً لها، وتُتهم بإغراق الشوارع الأميركية بمواد مخدرة خطيرة، على رأسها مخدر “الفنتانيل”.

وأوضح المسؤولون أن المنظمة، التي أُطلق عليها اسم “عملية باودر آيلاند” (Operation Powder Island)، مرتبطة بموردين في الصين، وكانت مسؤولة عن توزيع كميات ضخمة من المواد المخدرة القاتلة داخل ولاية جورجيا وخارجها وفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

شبكة مخدرات دولية

وكشفت التحقيقات عن تواصل مشتبه به واحد على الأقل مع مورد في الصين، مما يسلط الضوء على المدى الدولي لشبكات تهريب المخدرات الحديثة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تكثيف الـ “FBI” جهوده للحد من تدفق “الفنتانيل”، وهو أفيون اصطناعي تسبب في أزمة جرعات زائدة غير مسبوقة في الولايات المتحدة.

وشاركت في العملية عدة فروع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، شملت مكاتب أتلانتا، جاكسونفيل، شارلوت، دالاس، وبافالو. ونفذت القوات 56 مذكرة توقيف فيدرالية تتعلق بتهم المخدرات والأسلحة، حيث تم اعتقال 54 مشتبهاً به في ولايات مختلفة.

ضبط أسلحة

كما أفادت السلطات بضبط قطعة سلاح واحدة خلال المداهمات التي دعمتها فرق التدخل السريع (SWAT) التابعة لمكتبي أتلانتا وجاكسونفيل.

وفي بيان له، أشاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، بهذه النجاحات، مشيراً إلى أنها تأتي نتيجة لسياسات “الإنفاذ الصارم” تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب والمدعية العامة بام بوندي.

وصرح باتيل قائلاً: “تحت قيادة الرئيس ترامب، بدأ الـFBI حملة قمع هجومية وشاملة على مستوى البلاد ضد منظمات تهريب المخدرات بمستويات غير مسبوقة، حيث نجحنا في مصادرة مواد مخدرة قاتلة في عام 2025 بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بالعام السابق”.

وأضاف باتيل أن المكتب يواصل مهمته على مدار الساعة “بأقصى سرعة” لإنقاذ الأرواح والقبض على المهربين، وتفكيك شبكات التمويل والإمداد التي تجعل هذه الأنشطة الإجرامية ممكنة.

