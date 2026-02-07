بعد ليوناردو.. عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتحذيرات من فيضانات stc توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع Silklink في سوريا تأسيس شركة “طيران ناس سوريا” بشراكة بين طيران ناس و”الطيران المدني السوري” لوحات طبيعية مذهلة.. رصد مشاهد الربيع في المواقع البرية شرق رفحاء ترامب يرفض الاعتذار عن نشر الفيديو المسيء لـ أوباما زوجته مكة المكرمة تسجّل أعلى كمية أمطار بـ32,6 ملم في الخرمة أوكرانيا.. روسيا أطلقت 400 مسيرة و40 صاروخًا على قطاع الطاقة 10 ضوابط لتسمية الجمعيات الأهلية.. حظر الأسماء المضللة والمشابهة للجهات الرسمية 9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا
أعلنت مجموعة stc، عن توقيعها اتفاقية لتنفيذ مشروع Silklink في الجمهورية العربية السورية، إذ يأتي توقيع هذه الاتفاقية عقب فوز المجموعة بتنفيذ المشروع بعد مشاركة شركات اتصالات إقليمية أخرى ضمن إطار تنافسي.
ويقدر الاستثمار بمشروع Slinklink بمبلغ يتجاوز 3 مليارات ريال ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وربط سوريا إقليميًا ودوليًا عبر شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 4,500 كيلومتر، إضافة إلى إنشاء مراكز بيانات ومحطات كوابل بحرية دولية.
كما يوفر المشروع سعات عالية لنقل البيانات ومستويات الاعتمادية، مما يمكّن مشغلي الاتصالات في سوريا والمنطقة من تقديم خدمات اتصالات متقدمة ودعم التطبيقات الرقمية والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء، وتحسين جودة الإنترنت ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية داخل سوريا.
الجدير بالذكر أن مشروع Silklink يأتي امتدادًا لإستراتيجية مجموعة stc بالتوسع في استثمارات البنية التحتية الرقمية العابرة للحدود، وبناء منظومة ربط إقليمي تصل بين الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية، بما يعزز مكانة المجموعة كممكن رقمي رائد في المنطقة ويدعم خططها للنمو المستدام في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.