stc توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع Silklink في سوريا

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٣ مساءً
المواطن - واس

أعلنت مجموعة stc، عن توقيعها اتفاقية لتنفيذ مشروع Silklink في الجمهورية العربية السورية، إذ يأتي توقيع هذه الاتفاقية عقب فوز المجموعة بتنفيذ المشروع بعد مشاركة شركات اتصالات إقليمية أخرى ضمن إطار تنافسي.

ويقدر الاستثمار بمشروع Slinklink بمبلغ يتجاوز 3 مليارات ريال ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وربط سوريا إقليميًا ودوليًا عبر شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 4,500 كيلومتر، إضافة إلى إنشاء مراكز بيانات ومحطات كوابل بحرية دولية.

كما يوفر المشروع سعات عالية لنقل البيانات ومستويات الاعتمادية، مما يمكّن مشغلي الاتصالات في سوريا والمنطقة من تقديم خدمات اتصالات متقدمة ودعم التطبيقات الرقمية والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء، وتحسين جودة الإنترنت ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية داخل سوريا.

الجدير بالذكر أن مشروع Silklink يأتي امتدادًا لإستراتيجية مجموعة stc بالتوسع في استثمارات البنية التحتية الرقمية العابرة للحدود، وبناء منظومة ربط إقليمي تصل بين الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية، بما يعزز مكانة المجموعة كممكن رقمي رائد في المنطقة ويدعم خططها للنمو المستدام في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.

