أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
المواطن - فريق التحرير

قالت “بلومبرغ نيوز” إن شركة “أبل” تخطط لفتح مساعدها الصوتي “سيري” أمام خدمات الذكاء الاصطناعي ⁠المنافسة، بما يتجاوز شراكتها الحالية مع “تشات جي بي تي”.

وتابعت الوكالة في تقريرها الذي نقلته عن مصادر مطلعة أن هذه الخطوة، المتوقعة ضمن تحديث نظام التشغيل (آي.أو.إس 27) من “أبل”، ستسمح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ‌التابعة لجهات خارجية بالاندماج مباشرة مع سيري، مما يمكن المستخدمين من توجيه الاستفسارات إلى خدمات مثل ‌جيميناي التابعة ‌لشركة ألفابت أو كلود التابعة لشركة أنثروبيك من داخل المساعد.

ويعد هذا التغيير تحولا مهما في استراتيجية أبل للذكاء الاصطناعي، إذ تسعى ‌الشركة إلى اللحاق بركب ‌نظيراتها في ⁠وادي السيليكون ووضع آيفون كمنصة أوسع للذكاء الاصطناعي.

ويعتبر المساعد سيري، الذي أُطلق لأول مرة منذ أكثر من عقد، عنصرا أساسيا في هذا المسعى الخاص بأبل.

