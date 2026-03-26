أبوظبي: قتيلان و3 جرحى جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
أبوظبي: قتيلان و3 جرحى جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان
المواطن - فريق التحرير

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع سقوط شظايا في شارع سويحان إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقته إيران.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن سقوط الشظايا أسفر عن مقتل شخصين لم يتم تحديد هويتهما وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين إلى جانب تضرر عدد من المركبات، بحسب ما ذكرت الإخبارية في نبأ عاجل لها.

شرطة أبوظبي توقف 109 أشخاص بتهم نشر معلومات مضللة عن الحرب

وفاة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي

 

