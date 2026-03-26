أبوظبي: قتيلان و3 جرحى جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع سقوط شظايا في شارع سويحان إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقته إيران.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن سقوط الشظايا أسفر عن مقتل شخصين لم يتم تحديد هويتهما وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين إلى جانب تضرر عدد من المركبات، بحسب ما ذكرت الإخبارية في نبأ عاجل لها.