أبوظبي: قتيلان و3 جرحى جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان

وظائف للجنسين في إمارة منطقة المدينة المنورة تنظيم الإعلام تتيح خاصية الإشراف الأبوي على Instagram حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين في المناطق البحرية الأردن تعترض ثلاثة صواريخ استهدفت أراضيها النفط يرتفع بأكثر من 3% وسط مخاوف الإمدادات البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني وسط رجاء ودعاء.. أمطار غزيرة في المسجد الحرام هلال الباحة يرفع الجاهزية القصوى ويكثّف انتشاره لمواجهة الأمطار والضباب ترامب يدعو إيران إلى التعامل بجدية في المفاوضات قبل فوات الأوان أمين مجلس التعاون: لن نقبل باستمرار الخداع وتغليف العدوان الإيراني بمبررات زائفة
أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع سقوط شظايا في شارع سويحان إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقته إيران.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن سقوط الشظايا أسفر عن مقتل شخصين لم يتم تحديد هويتهما وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين إلى جانب تضرر عدد من المركبات، بحسب ما ذكرت الإخبارية في نبأ عاجل لها.