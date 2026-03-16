أبوظبي.. مقتل شخص في سقوط صاروخ إيراني على مركبة

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، الاثنين، مقتل شخص من الجنسية الفلسطينية إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في العاصمة الإماراتية، وذلك بعد نحو ساعة من إعلان السلطات التعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وقالت السلطات إن الحادث وقع في منطقة الباهية شمالي أبوظبي، حيث سقط الصاروخ على مركبة مدنية، ما أدى إلى وفاة شخص في الموقع.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق من صباح الاثنين أن الدفاعات الجوية للدولة تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من البلاد ناتجة عن عمليات اعتراض للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والجوالة.

وأوضحت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي والمقاتلات العسكرية شاركت في اعتراض الهجمات الجوية، دون الكشف عن عدد الصواريخ أو الطائرات المسيّرة التي تم اعتراضها خلال الهجوم الأخير.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن الدفاعات الجوية الإماراتية تمكنت حتى الأحد من اعتراض 298 صاروخًا باليستيًا و15 صاروخًا جوالًا (كروز) إضافة إلى 1606 طائرات مسيّرة منذ بدء الهجمات المرتبطة بالتصعيد الإقليمي.