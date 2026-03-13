أتربة مثارة ورياح على الشمالية حتى مساء السبت 

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة يصحبها رياح نشطة على منطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر، ومحافظات طريف، ورفحاء، والعويقيلة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-1)كم.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة من صباح يوم غد السبت، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.