أجواء إيمانية بالمسجد النبوي في صلاتي العشاء والتراويح ليلة 27 رمضان

أدى جموع المصلين في المسجد النبوي اليوم، صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر، وسط أجواء إيمانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والخشوع.

وامتلأت أروقة وساحات المسجد النبوي منذ وقت مبكر بالمصلين من داخل المملكة وخارجها، الذين توافدوا لأداء الصلاة في رحاب مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أجواء روحانية عامرة بالطمأنينة.



وأمّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، وفي أول التسليمتين الشيخ الدكتور عبدالله القرافي، وفي التسليمات الأخيرة الشيخ الدكتور محمد برهجي.

وحرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، على تهيئة المسجد النبوي بكامل خدماته واستعداداته لاستقبال المصلين والزوار، من خلال جاهزية المصليات بالسجاد، وتكثيف أعمال التطهير والتنظيف والتبخير والتطييب، وتوفير سقيا ماء زمزم، إلى جانب خدمات الوقاية البيئية والعناية بالمرافق ودورات المياه.

وشملت الاستعدادات تنظيم حركة الزوار، وتهيئة خدمة العربات، وتفعيل أنظمة المراقبة والبلاغات، بما يسهم في المحافظة على سلامة وراحة قاصدي المسجد النبوي، وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.