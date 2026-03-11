الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية هيئة التراث ترصد 18 تجاوزًا ومخالفة على مواقع التراث الثقافي خلال فبراير 2026 طيران الجزيرة الكويتية: بدء العمليات التشغيلية من مطار القيصومة برحلة إلى القاهرة رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس أجواء إيمانية وانسيابية تامة في حركة المعتمرين بالمسجد الحرام صباح 22 رمضان أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز 556 مليون ريال صافي الربح المعدل لطيران ناس
شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة، صباح اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك، توافد جموع غفيرة من المعتمرين والمصلين الذين ملؤوا جنبات صحن المطاف وأروقة الحرم المكي، لأداء شعائرهم ومناسكهم في أجواء إيمانية تظللها السكينة والخشوع.
وفي مشهد يجسد نجاح خطط إدارة الحشود، وثقت قناة “الإخبارية” السعودية عبر حساباتها الرسمية مقطعاً مصوراً يظهر الانسيابية العالية والمرونة الفائقة في حركة الطائفين وتنقلات ضيوف الرحمن.
وقد بدا لافتاً سهولة الحركة وتدفق المعتمرين بانتظام تام داخل صحن المطاف، وذلك على الرغم من الكثافة البشرية الكبيرة التي يشهدها المسجد الحرام تزامناً مع دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل.
ويعكس هذا المشهد المهيب مستوى التنظيم الدقيق والجهود الاستثنائية التي تبذلها كافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، للعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
كما يبرز الحرص البالغ على تسخير كافة الإمكانات البشرية، وتوظيف أحدث التقنيات لضمان راحة وسلامة المعتمرين، وتمكينهم من التفرغ للعبادة وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
مع إشراقة صباح الـ22 من #رمضان.. نفحات إيمانية تملأ صحن المطاف ينعم بها الطائفون بجوار البيت العتيق#الإخبارية_من_الحرم pic.twitter.com/yDwn2QFi8u
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 11, 2026