أجواء العيد تنبض بالحياة في واجهة جدة البحرية

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات
شهدت فعاليات العيد في بروميناد واجهة جدة البحرية، حضورًا لافتًا من الأهالي والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بأجواء مليئة بالحيوية والتنوع، حيث امتزجت الأنشطة التفاعلية بين الألعاب الشعبية والأهازيج التراثية والأسواق القديمة في لوحة نابضة بالحياة.
وتفاعل الحضور مع البرامج المقدمة في الحارات والشوارع، التي صُممت بعناية داخل “بروميناد جدة” لتعكس روح وأصالة أبرز معالم المدينة القديمة، وأسهمت مشاركة الشباب والفتيات بملابسهم التقليدية في إضفاء لمسة تراثية أصيلة، عززت من جمالية المشهد.
وشملت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة، من بينها ألعاب مخصصة للأطفال، ومسابقات وبرامج ثقافية تفاعلية، إضافة إلى عروض مميزة من المطاعم والمقاهي، وخيارات متعددة من وسائل الترفيه، لتمنح الزوار تجربة متكاملة تجمع بين المتعة والأصالة.