أجواء العيد تنبض بالحياة في واجهة جدة البحرية

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ مساءً
المواطن - واس

شهدت فعاليات العيد في بروميناد واجهة جدة البحرية، حضورًا لافتًا من الأهالي والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بأجواء مليئة بالحيوية والتنوع، حيث امتزجت الأنشطة التفاعلية بين الألعاب الشعبية والأهازيج التراثية والأسواق القديمة في لوحة نابضة بالحياة.


وتفاعل الحضور مع البرامج المقدمة في الحارات والشوارع، التي صُممت بعناية داخل “بروميناد جدة” لتعكس روح وأصالة أبرز معالم المدينة القديمة، وأسهمت مشاركة الشباب والفتيات بملابسهم التقليدية في إضفاء لمسة تراثية أصيلة، عززت من جمالية المشهد.
وشملت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة، من بينها ألعاب مخصصة للأطفال، ومسابقات وبرامج ثقافية تفاعلية، إضافة إلى عروض مميزة من المطاعم والمقاهي، وخيارات متعددة من وسائل الترفيه، لتمنح الزوار تجربة متكاملة تجمع بين المتعة والأصالة.

