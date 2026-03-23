تراكمت حبات البرد على المركبات وأطراف الطرقات

أجواء ربيعية ماطرة تُنعش الباحة وتُعزّز حضورها كوجهة سياحية

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ صباحاً
المواطن - واس

شهدت منطقة الباحة، خلال الساعات الماضية، حالة مطرية تصل إلى غزيرة، شملت مدينة الباحة وعددًا من محافظاتها، مصحوبة بتساقط البرد، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما أسهم في إضفاء أجواء ربيعية مميزة، تزامنت مع نشاط الحركة السياحية في المنطقة.

وجرت السيول في الأودية والشعاب، مشكلةً شلالات مائية بين الصخور، في مشاهد عكست غزارة الهطول، وأبرزت التنوع الجغرافي والتضاريسي الذي تتميز به مرتفعات الباحة.

وتراكمت حبات البرد على المركبات وأطراف الطرقات، وسط أجواء غائمة منعشة، ما يعكس تقلبات جوية تجمع بين الأمطار الغزيرة والبرد، في وقت اكتست فيه المواقع المفتوحة والمرتفعات غطاءً نباتيًا متجددًا.

وأسهمت الحالة المطرية في إبراز المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المنطقة، حيث شكّلت الأودية الجارية والشلالات الموسمية مشاهد جاذبة لعشّاق الطبيعة، مقدمةً تجربة بصرية ثرية للزوار.

