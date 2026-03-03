أجواء روحانية وترابط اجتماعي يعيشها أهالي طريف في رمضان

يعيش أهالي محافظة طريف أجواء رمضان مليئة بالروحانيات والسكينة، حيث يزداد في هذا الشهر الفضيل شعور المؤمنين بالقرب من الله تعالى، وتنتشر مشاعر التراحم والتكافل بين الناس.

ويكتسب الشهر الفضيل طابعًا روحانيًا واجتماعيًا مميزًا، تمتزج فيه أجواء العبادة والطاعة بالعادات الاجتماعية الأصيلة، في لوحة تعكس أصالة المجتمع وترابطه، وتتسابق الأسر في إعداد وجبات الإفطار وتبادل الأطباق بين الجيران، وتفطير الصائمين في المواقع المخصصة لتفطير الصائمين المنتشرة في المحافظة، إلى جانب دعم الأسر المحتاجة عبر التبرعات والمبادرات المجتمعية.

ويحرص الكثير من الأهالي على قراءة القرآن الكريم، سواءً في المساجد أو في بيوتهم، أو في أماكن التنزه مثل الحدائق العامة، إلى جانب التحاق عدد من حفظة كتاب الله بحلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في الكثير من مساجد وجوامع المحافظة، والابتهال لله -عزّ وجلّ- بالدعاء والإلحاح فيه، سائلين الله أن يتقبل صلاتهم وصيامهم وقيامهم وصالح الأعمال وقضاء حوائجهم بما يرضي الله -عزّ وجلّ-، فضلًا عن الإحسان والصدقات، حيث يزداد حرص المسلمين على فعل الخير والإحسان في شهر رمضان.

ووثقت “واس” تلك المشاعر الإيمانية التي اتسمت بالهدوء والسكينة والطمأنينة.