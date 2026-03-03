Icon

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع Icon ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أجواء روحانية وترابط اجتماعي يعيشها أهالي طريف في رمضان

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
أجواء روحانية وترابط اجتماعي يعيشها أهالي طريف في رمضان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يعيش أهالي محافظة طريف أجواء رمضان مليئة بالروحانيات والسكينة، حيث يزداد في هذا الشهر الفضيل شعور المؤمنين بالقرب من الله تعالى، وتنتشر مشاعر التراحم والتكافل بين الناس.

ويكتسب الشهر الفضيل طابعًا روحانيًا واجتماعيًا مميزًا، تمتزج فيه أجواء العبادة والطاعة بالعادات الاجتماعية الأصيلة، في لوحة تعكس أصالة المجتمع وترابطه، وتتسابق الأسر في إعداد وجبات الإفطار وتبادل الأطباق بين الجيران، وتفطير الصائمين في المواقع المخصصة لتفطير الصائمين المنتشرة في المحافظة، إلى جانب دعم الأسر المحتاجة عبر التبرعات والمبادرات المجتمعية.

قد يهمّك أيضاً
ليالي الدرعية تواصل استقبال زوارها في رمضان بأجواء تاريخية وتجارب ثقافية

ليالي الدرعية تواصل استقبال زوارها في رمضان بأجواء تاريخية وتجارب ثقافية

بدر رمضان يزين سماء الوطن العربي

بدر رمضان يزين سماء الوطن العربي

ويحرص الكثير من الأهالي على قراءة القرآن الكريم، سواءً في المساجد أو في بيوتهم، أو في أماكن التنزه مثل الحدائق العامة، إلى جانب التحاق عدد من حفظة كتاب الله بحلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في الكثير من مساجد وجوامع المحافظة، والابتهال لله -عزّ وجلّ- بالدعاء والإلحاح فيه، سائلين الله أن يتقبل صلاتهم وصيامهم وقيامهم وصالح الأعمال وقضاء حوائجهم بما يرضي الله -عزّ وجلّ-، فضلًا عن الإحسان والصدقات، حيث يزداد حرص المسلمين على فعل الخير والإحسان في شهر رمضان.

ووثقت “واس” تلك المشاعر الإيمانية التي اتسمت بالهدوء والسكينة والطمأنينة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026
السعودية

شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز...

السعودية
عطاءات المحسنين عبر “إحسان” تتجاوز 309 ملايين ريال عام 2025م
السعودية

عطاءات المحسنين عبر “إحسان” تتجاوز 309 ملايين...

السعودية
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
السعودية

“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة...

السعودية
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
السعودية

3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف...

السعودية
المقيم في رمضان.. تجربة اجتماعية مشتركة تتجلى كل عام
السعودية

المقيم في رمضان.. تجربة اجتماعية مشتركة تتجلى...

السعودية
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
صحة وطب‎

هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة...

صحة وطب‎
جازان في رمضان.. وجهة سياحية متجددة تجمع بين الفعاليات الرمضانية والألعاب الإلكترونية
السعودية

جازان في رمضان.. وجهة سياحية متجددة تجمع...

السعودية
مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان
السعودية

مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي...

السعودية