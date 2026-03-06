أحياء صامطة وقراها.. ليالٍ رمضانية تجمع الأهالي حول الموروثات الشعبية

تشهد أحياء محافظة صامطة وقراها خلال ليالي شهر رمضان المبارك حراكًا اجتماعيًا وترفيهيًا متجددًا، حيث تتحول بعض الساحات والطرقات الداخلية إلى مساحات نابضة بالحياة يجتمع فيها الأهالي والزوار في أجواء رمضانية تعكس روح المجتمع وتقاليده المتوارثة.

وتتزين المواقع بالإنارة والزينة الرمضانية التي تضفي طابعًا مميزًا على المكان، فيما تنتشر الأركان التراثية التي تقدم المأكولات الشعبية التي تشتهر بها منطقة جازان، إلى جانب أركان الألعاب والرياضات الشعبية التي تستقطب الأطفال والشباب لممارسة ألعاب تقليدية ارتبطت بذاكرة المجتمع المحلي.

وتشهد هذه الفعاليات حضورًا عائليًا لافتًا، إذ يجد الزوار فيها مساحة للتلاقي وقضاء أوقاتهم في أجواء تجمع بين الترفيه واستحضار ملامح الحياة الاجتماعية القديمة، حيث تتداخل أصوات الألعاب الشعبية مع روائح الأطعمة التراثية في مشهد يعكس جمال اللقاءات الرمضانية.

كما تتضمن الفعاليات تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية موجهة لمختلف الفئات العمرية، تهدف إلى تعزيز روح المشاركة والتفاعل بين الحضور، إلى جانب تقديم جوائز تشجيعية تسهم في إضفاء مزيد من الحماس على البرامج الرمضانية.