أخضر التايكوندو الشاب يختّتم معسكر جدة ويغادر لمونديال أوزبكستان

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ مساءً
المواطن - واس

أُعُلّنت اليوم القائمة النهائية للمنتخب السعودي للشباب المشارك في بطولة العالم للشباب 2026، والمقرر إقامتها في أوزبكستان، وذلك عقب ختام المعسكر الإعدادي الذي احتضنته مدينة جدة، حيث أقيمت التدريبات في مركز النخبة للرياضات القتالية، ضمن التحضيرات المكثفة للمنافسة العالمية.

وتُغادر البعثة لاستكمال البرنامج الإعدادي في كازاخستان التي ستُقام فيها منافسات البطولة، إذ ضمت اللاعبات: الجوهرة الدوسري، مريم الخزعل، هديل البراهيم، ريم الشمري، ميرال مطر، فيما شملت قائمة اللاعبين: مشاري بامسعود، عبدالعزيز الخالدي، نواف البيشي، محمد الصالح، عبدالله البوعينين، فواز المسعري، ويعوّل الجهاز الفني على هذه الأسماء لتقديم مستويات مشرفة تعكس تطور الرياضة السعودية.

ويُشرف على المنتخب طاقم فني مكوّن من: قربان بوقدايف، سيف طرابلسي، هاني المطرفي، محمد بخيت، عبدالرحيم إيساف، حمدي المسعودي، فيما يضم الجهاز الإداري مرام مطر مدير المنتخب والمسارات التطويرية في الاتحاد السعودي للتايكوندو، وفايز بياري أخصائي العلاقات العامة والفعاليات في الاتحاد السعودي للتايكوندو.

من جهة أخرى، وفي إنجاز جديد سُجّل بتاريخ 25 مارس، حقق اللاعبان إبراهيم محمد الحجيلان وحسين محمد الحجيلان، بقيادة الكابتن الماستر هاني آل تريك، ميداليتين برونزيتين في بطولة تركيا الدولية للتايكوندو (البارابومسيه)، وسط مشاركة واسعة تجاوزت (8) دول وأكثر من (300) لاعب ولاعبة، في تأكيد جديد على الحضور السعودي المتنامي في المحافل الدولية.

