أرامكو تعلن النتائج المالية للربع الرابع من 2025 بتحقيق نمو وأرباح قوية وعوائد متزايدة

أعلنت أرامكو السعودية اليوم النتائج المالية للربع الرابع عام 2025م، الذي حققت فيه الشركة نموًا وأرباحًا قوية وعوائد متزايدة.

وأوضحت أن صافي الدخل بلغ (392.5) مليار ريال للسنة المالية 2025م، وبلغ (94.0) مليار ريال للربع الرابع، وأن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت (510.8) مليارات ريال للسنة المالية 2025م، فيما بلغت (153.2) مليار ريال للربع الرابع.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أن التدفقات النقدية الحرة بلغت (320.4) مليار ريال للسنة المالية 2025م، فيما بلغت للربع الرابع (103.0) مليارات ريال، وأن نسبة المديونية (3.8 %) في 31 ديسمبر 2025م، وبنهاية عام 2024م (4.5%).

ولفتت النظر إلى استثمار رأسمالي بقيمة (195.9) مليار ريال في عام 2025م، الذي يتماشى مع النطاق الاسترشادي للاستثمار الرأسمالي وبانخفاض قدره (3.8) مليارات ريال على أساس سنوي، ونطاق استرشادي للاستثمار الرأسمالي لعام 2026م، يتراوح بين (187.5) مليار ريال إلى (206.3) مليارات ريال.

إجمالي توزيعات المساهمين

وبينت أرامكو السعودية أن إجمالي توزيعات المساهمين بقيمة (320.4) مليار ريال في عام 2025م، وأن مجلس الإدارة أعلن عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع بقيمة (82.08) مليار ريال، بزيادة قدرها (3.5%) على أساس سنوي والتي شهدت نموًا على مدار الأعوام الأربعة الماضية، على أن يتم دفعها في الربع الأول من عام 2026م، وأن الشركة تُعلن عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى (11.3) مليار ريال على مدى (18) شهرًا.

وأكدت استمرار التقدم نحو زيادة طاقة إنتاج غاز البيع بنحو (80%) بحلول عام 2030م، مقارنة بمستويات الإنتاج لعام 2021م، وذلك مع بدء الإنتاج في الجافورة، وبدء الأعمال التشغيلية في معمل الغاز في تناقيب، إضافة إلى بدء أعمال برنامج زيادة إنتاج النفط الخام في حقل المرجان وعمليات حقن المياه في برنامج زيادة إنتاج النفط الخام في حقل البرّي مما يعزز المرونة والقدرة على الاستجابة لظروف السوق المتغيرة.

وأبانت أرامكو السعودية بأن خطط الاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة هيوماين تمضي قُدمًا، والتي تهدف إلى اغتنام فرص جديدة لتحقيق القيمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مفيدة أن القيمة المحققة من التقنية بلغت (19.9) مليار ريال من حلول الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية وغيرها من التقنيات في عام 2025م، ليصل إجمالي القيمة المحققة من التقنية إلى (42.4) مليار ريال منذ عام 2023م.

برنامج اكتفاء

وأشارت إلى أن برنامج اكتفاء حقق نسبة توطين بلغت (70%) في المشتريات، منوهة أن البرنامج يستهدف الوصول إلى (75%) بحلول عام 2030 لدعم مرونة سلسلة الإمداد.

بدوره أوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أن “أرامكو” حققت نموًا قويًا وتدفقات نقدية متميّزة في عام 2025م، مما عزز الثقة في إستراتيجية الشركة، وأسهمت الإدارة المنضبطة لرأس المال والعمليات منخفضة التكلفة والقابلة للتكيّف وعالية الموثوقية في تحقيق أداء مالي قوي، وذلك خلال عام شهد العديد من تقلبات الأسعار، وقد مكّن ذلك من زيادة توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة (3.5%)، وتعزيز التركيز على تحقيق عوائد مستدامة ومتنامية للمساهمين.

وأكد مواصلة الاستفادة من التقنيات المتقدمة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة وتحقيق مزيد من القيمة في قطاعات أعمال الشركة، والمحافظة على السجل المتميّز في مجال السلامة خلال عام 2025م، والذي سجل أدنى معدل إجمالي للحالات المسجلة منذ طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام، مبينًا أنه وبعد عام آخر من الطلب القياسي على النفط في عام 2025م، فإن الاستثمارات المستمرة في أعمال الشركة تضعنا في وضع متميّز خلال المستقبل.

وأفاد بأن مشروع توسعة شبكة الغاز يسير وفق الجدول الزمني المحدد، بما يتماشى مع تزايد الطلب المحلي، ويوفر كميات كبيرة من السوائل المصاحبة العالية القيمة، وبالنظر إلى المستقبل، يُوفر الزخم القوي لمشاريع أرامكو السعودية إمكانية نمو التدفقات النقدية التشغيلية مستقبلًا، مما يوفر فرصًا جديدة ويعزز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة.