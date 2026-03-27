أزمة مضيق هرمز تهدد الأمن الغذائي العالمي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، من أن تعطل حركة التجارة عبر مضيق هرمز يشكل صدمة كبيرة للأنظمة الغذائية العالمية.

وأوضح أن حركة الشحن عبر المضيق انخفضت بأكثر من 90%، مما أثر على تدفقات النفط والغاز والأسمدة، ورفع تكاليف النقل والتأمين بشكل كبير.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار الأسمدة ارتفعت بالفعل، مع توقعات بزيادة تصل إلى 20% خلال الأشهر المقبلة، مما يرفع تكاليف الإنتاج الزراعي، وأن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، ويغير أنماط الزراعة، مع تأثيرات أكبر على الدول المعتمدة على الواردات مثل مصر والسودان وبنغلاديش.

ودعت المنظمة إلى إجراءات دولية عاجلة، تشمل فتح ممرات تجارية بديلة، ودعم الدول المتضررة، وتعزيز الاستثمارات في الزراعة المستدامة.