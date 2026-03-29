الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٥ مساءً
“أسبيدس” تدعو السفن في خليج عدن والبحر الأحمر إلى توخي الحذر
المواطن - فريق التحرير

طالبت المهمة البحرية الأوروبية المكلفة بحماية الملاحة الدولية في المنطقة “أسبيدس”، السفن في خليج عدن والبحر الأحمر بتوخي الحذر.

وقالت مهمة “أسبيدس”، اليوم الأحد: “لا نستبعد استهداف الحوثيين السفن بالبحر الأحمر وخليج عدن”.

وقبل أيام، أعلنت “أسبيدس” أن فرقاطة إيطالية تعمل ضمن أسطولها، أمنت مرور دفعة ثالثة من السفن التجارية في البحر الأحمر، غربي اليمن.

وقالت مهمة (EUNAVFOR ASPIDES) التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان، يوم الثلاثاء الماضي: “أكملت السفن التجارية التي عبرت البحر الأحمر رحلتها بأمان تحت حماية القوة البحرية الأوروبية”.

وأضاف البيان أن الفرقاطة الإيطالية (LUIGI RIZZO) “قدّمت الدعم بنجاح لهذه السفن، مما ضمن وصول طواقمها والشحنات التي تحملها إلى وجهتها بأمان”.

وتعد هذه العملية هي الثالثة من نوعها منذ بداية مارس الحالي، حيث سبق أن أنجزت الفرقاطتين الإيطالية “لويجي ريزو”، واليونانية “إتش إس هيدرا” مهمة مماثلة.

